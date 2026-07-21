Κολομβία: Ο εκλεγμένος πρόεδρος καταγγέλλει απειλή δολοφονίας του

Η ομάδα του εκλεγμένου προέδρου της Κολομβίας, του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, κατήγγειλε χθες Δευτέρα υποτιθέμενο «εγκληματικό σχέδιο» που απεργάζονται παρατάξεις ανταρτών κατά «της ζωής» του, μερικές εβδομάδες πριν αναλάβει την εξουσία ο πολιτικός της λεγόμενης σκληρής δεξιάς.

Ο εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, 47 ετών, ο οποίος θα ορκιστεί την 7η Αυγούστου, υπόσχεται μετωπική επίθεση εναντίον παράνομων ένοπλων οργανώσεων και να τερματίσει την πολιτική που είχε σκοπό να εξασφαλιστεί ειρήνη στη χώρα μέσω διαπραγματεύσεων και του αφοπλισμού τους, που άσκησε ο απερχόμενος σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο.

Η ομάδα ασφαλείας του κ. δε λα Εσπριέγια ανέφερε πως έλαβε χθες «πληροφορίες της αντικατασκοπείας που προειδοποιούν εναντίον πιθανού εγκληματικού σχεδίου» για τη διάπραξη «επίθεσης κατά της ζωής του» στις συναντήσεις για τη μεταβίβαση της εξουσίας και την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ανέφερε ότι ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) και διαφωνούντες των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) προσφέρουν αμοιβή σχεδόν ενός εκατομμυρίου δολαρίων «για να διαπραχθεί επίθεση εναντίον του εκλεγμένου προέδρου».

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «απόπειρες παρείσφρησης» εγκληματιών σε συνεντεύξεις Τύπου και δημόσιες δραστηριότητες του επόμενου αρχηγού του κράτους.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια μολαταύτα «δεν θα αναστείλει το πρόγραμμά του», τονίζεται στην ανακοίνωση της ομάδας του, η οποία απαίτησε οι αρχές να διενεργήσουν έρευνα για την «προέλευση αυτής της απειλής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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