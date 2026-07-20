Μουντιάλ 2026: Ακόμη και στην απονομή ο Τραμπ ήθελε να είναι ο πρωταγωνιστής

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να κατακτά το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της, όμως ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης μετά τον τελικό δεν αφορούσε τους νέους πρωταθλητές, αλλά την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην τελετή απονομής.



Ο Αμερικανός πρόεδρος αποδοκιμάστηκε από σημαντική μερίδα των φιλάθλων όταν εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου MetLife, ενώ κατευθυνόταν προς την εξέδρα των επισήμων για την απονομή του τροπαίου.

Λίγο νωρίτερα είχε δεχθεί εξίσου αρνητικές αποδοκιμασίες όταν το πρόσωπό του προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου κατά τη διάρκεια της τελετής πριν από την έναρξη του αγώνα.

Η αμήχανη στιγμή στην απονομή

Όπως σημειώνει σε εκτενές της δημοσίευμα η αμερικανική εφημερίδα Washington Post, η πιο πολυσυζητημένη εικόνα της βραδιάς ήρθε μετά την απονομή του τροπαίου.

Ο Τραμπ, μαζί με τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, παρέδωσε το κύπελλο στους Ισπανούς διεθνείς.

Ωστόσο, αντί να αποχωρήσει από το βάθρο, αρχικά στάθηκε μπροστά από την ισπανική ομάδα δίπλα στον αρχηγό της και μετά παρέμεινε δίπλα στους ποδοσφαιριστές την ώρα που εκείνοι ετοιμάζονταν να σηκώσουν το τρόπαιο.

Τη λύση έδωσε ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, όπου προσπαθώντας και κρύψει την αμηχανία του με ένα πλατύ χαμόγελο, άγγιξε τον Αμερικανό πρόεδρο,την ώρα που ξεκινούσαν τα εφέ με τα χρυσά κομφετί ώστε οι ποδοσφαιριστές της Ισπανίας να πανηγυρίσουν την ιστορική επιτυχία τους.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε επίσης εμφανή αμηχανία και στους άλλους επίσημους, καθώς η συγκεκριμένη στιγμή παραδοσιακά ανήκει αποκλειστικά στους νικητές και δεν βρίσκεται κανένας δίπλα στη νικήτρια ομάδα.

«Ήθελε να κλέψει τη δόξα»

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αντίδραση ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Η συντριπτική πλειονότητα των δημοφιλών σχολίων ήταν επικριτική απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, με πολλούς χρήστες να τον χαρακτηρίζουν «αθεράπευτο ναρκισσιστή» και να υποστηρίζουν ότι επιχείρησε να μετατρέψει τη μεγαλύτερη στιγμή των Ισπανών ποδοσφαιριστών σε προσωπική δημόσια εμφάνιση.

Χιλιάδες αναρτήσεις έκαναν λόγο για έναν πρόεδρο που «δεν μπορούσε να αντέξει να μη βρίσκεται στο επίκεντρο», ενώ αρκετοί σχολιαστές σημείωναν ότι «οι πραγματικοί πρωταγωνιστές ήταν οι ποδοσφαιριστές και όχι ο πολιτικός που επέλεξε να παραμείνει στη σκηνή».

Άλλοι υπενθύμιζαν ότι αντίστοιχη εικόνα είχε καταγραφεί και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όταν ο Τραμπ είχε παραμείνει στο βάθρο κατά την απονομή της Τσέλσι, προκαλώντας και τότε απορίες και επικρίσεις.

Ένα Μουντιάλ με έντονη πολιτική παρουσία

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε αντιμετωπίσει εξαρχής τη διοργάνωση ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της δεύτερης προεδρικής του θητείας, παρουσιάζοντάς την ως ευκαιρία προβολής των Ηνωμένων Πολιτειών σε παγκόσμιο επίπεδο, μια ευκαιρία να παρουσιάσει στον κόσμο τη δική του εκδοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, στη μέση ενός καλοκαιριού που περιελάμβανε επίσης τους εορτασμούς της 250ής επετείου της Αμερικής.

Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, το Fox μετέδιδε διαφημίσεις που προωθούσαν το επερχόμενο Grand Prix Freedom 250, έναν αγώνα αυτοκινήτων γύρω από εθνικά μνημεία που προωθεί ο Λευκός Οίκος.

Επίσης και καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, ο Λευκός Οίκος αξιοποίησε επικοινωνιακά τη διοργάνωση, ενώ ο πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στο Fox λίγο πριν από τον τελικό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον μια χώρα του ποδοσφαίρου.

«Είμαστε μια χώρα ποδοσφαίρου, δεν θέλουμε να το μπερδέψουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σαν αυτό που συνέβη με το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Μουντιάλ του 2026 ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία, με 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες και διοργάνωση από κοινού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, προσελκύοντας δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Τραμπ παρακολούθησε οικογενειακός τον τέλικο. Η Μελάνια Τραμπ καθόταν δίπλα του στο θεωρείο,συμπεριλαμβανομένων των Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ, του Έρικ και της Λάρα Τραμπ, και της Τίφανι Τραμπ και του Μάικλ Μπούλος.

Η στενή σχέση με τον Ινφαντίνο

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Οι δύο άνδρες έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ η FIFA έχει μεταφέρει μέρος των δραστηριοτήτων της στον Trump Tower.

Παράλληλα, δεν έλειψαν οι επικρίσεις για τη στενή συνεργασία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας με τον Λευκό Οίκο, ιδιαίτερα μετά την παρέμβαση του Τραμπ στην υπόθεση της τιμωρίας του Αμερικανού διεθνούς Φόλαριν Μπαλογκάν.

Αν και ο πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν ζήτησε συγκεκριμένη απόφαση από τη FIFA, το περιστατικό αναζωπύρωσε τις συζητήσεις περί πολιτικών παρεμβάσεων στο ποδόσφαιρο.

Το βλέμμα ήδη στο... επόμενο Μουντιάλ

Μετά τον τελικό, ο Τραμπ δεν έκρυψε την επιθυμία του να φιλοξενήσει ξανά η χώρα του μία διοργάνωση της FIFA, δηλώνοντας ότι πρότεινε στον Τζάνι Ινφαντίνο να εξεταστεί η ανάθεση ενός μελλοντικού Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είπε ότι πρότεινε στον Ινφαντίνο ότι η FIFA θα μπορούσε να ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ θα ήταν η επόμενη διοργανώτρια χώρα, μαζί με μια άλλη χώρα, για να ελαχιστοποιηθούν οι αντιδράσεις. «Πρέπει να το κάνουμε αυτό ξανά, και πρέπει να το κάνουμε όσο είμαι εδώ», είπε ο Τραμπ.

Ωστόσο, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 έχει ήδη ανατεθεί σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία, ενώ εκείνο του 2034 αναμένεται να διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία, γεγονός που σημαίνει ότι η επόμενη διαθέσιμη διοργάνωση θα είναι το 2038 μια δεκαετία μετά τη λήξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ το 2029.

Μέχρι τότε, πάντως, η εικόνα που έμεινε από τον τελικό του 2026 δεν ήταν μόνο η κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία, αλλά και η συζήτηση γύρω από έναν πρόεδρο που, σύμφωνα με πολλούς επικριτές του, κατάφερε για ακόμη μία φορά να βρεθεί στο επίκεντρο μιας γιορτής που ανήκε αποκλειστικά στους ποδοσφαιριστές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.