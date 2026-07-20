Τραμπ κατά Ιράν: «Θα πληρώσετε πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε νεκρό Αμερικανό στρατιώτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα «πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα» για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή.

«Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, και σε κάθε ηγέτη των Ενόπλων Δυνάμεων», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει γι’ αυτόν τον φόνο πολλαπλάσια! Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και σε κάθε ηγετικό στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων που υποστηρίζουν ότι ο αμερικανικός στρατός αποκρύπτει πληροφορίες για τραυματίες στρατιώτες, μετά την ανακοίνωση της CENTCOM για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών το Σαββατοκύριακο, εκ των οποίων δύο σε στρατιωτική βάση στην Ιορδανία και ενός στο βόρειο Ιράκ.

Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξετάζουν ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν στον χώρο της επίθεσης στην Ιορδανία, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων Αμερικανών στρατιωτικών και ζημιές σε αρκετά ελικόπτερα, Ωστόσο, το Πεντάγωνο δεν είχε γνωστοποιήσει ούτε τα προηγούμενα πλήγματα ούτε τις απώλειες και τις ζημιές που προκάλεσαν.

Σε ανακοινώσεις που εξέδωσε μετά τις αεροπορικές επιδρομές της περασμένης εβδομάδας εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι επρόκειτο για αντίποινα στις επιθέσεις του Ιράν κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στα ιρανικά πλήγματα εναντίον βάσεων στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και εκείνης στην Ιορδανία.

Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η CENTCOM δεν υποχρεούται να δημοσιοποιεί πληροφορίες για τραυματισμένους στρατιωτικούς, ιδίως όταν αυτοί επιστρέφουν γρήγορα στα καθήκοντά τους.

Άλλος Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Πεντάγωνο δεν θα είχε λόγο να αποκαλύψει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Ιράν να βελτιώσει την ακρίβεια των φονικών επιθέσεών του με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στην Ιορδανία και σε άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπου σταθμεύουν χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η CENTCOM έχει σταματήσει να ανακοινώνει και τον αριθμό των στόχων που πλήττει καθημερινά στο Ιράν.

Περίπου 430 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στη σύγκρουση.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην τελετή υποδοχής των σορών των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν, στην αεροπορική βάση Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ.

Δεν είναι σαφές ποια ακριβώς «εντολή» έδωσε ο Τραμπ στο Πεντάγωνο. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι, πριν από τη φονική επίθεση στην Ιορδανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ήδη αρχίσει να μεταφέρουν στη Μέση Ανατολή επιπλέον στρατιωτικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων μαχητικά και ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ απείλησε να διευρύνει τον κατάλογο των στόχων που πλήττονται στο Ιράν, συμπεριλαμβάνοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες, να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις για την κατάληψη του πετρελαϊκού κόμβου της νήσου Χαργκ και να βομβαρδίσει την υπόγεια εγκατάσταση που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα και είναι γνωστή ως Pickaxe Mountain.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι τα πρόσφατα κύματα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, με στόχο να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ, πλήττουν παράλληλα και ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες τις οποίες η Ουάσιγκτον θα ήθελε να εξουδετερώσει πριν προχωρήσει σε πιο σύνθετες επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

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