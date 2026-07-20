Κατηγορηματικός Τραμπ: Ο Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί όσο βρίσκεται στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Truth Social σημειώνει:

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί, με κανέναν τρόπο και σε καμία περίπτωση, όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πολεμά εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία πρόσφατα σκότωσε 52.000 αθώους διαδηλωτές και έχει περάσει τα τελευταία 47 χρόνια σκοτώνοντας Αμερικανούς στρατιώτες και άλλους ανθρώπους. Οι μόνοι που θα έπρεπε να συλληφθούν είναι εκείνοι που οδήγησαν το Ιράν σε αυτή την πρωτοφανή σπείρα θανάτου και καταστροφής, κάτι που θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια από προηγούμενους προέδρους!».

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι συζήτησε τη νομική δυνατότητα σύλληψης του πρωθυπουργού του Ισραήλ κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο, μια πιθανότητα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στον ΟΗΕ.

«Πιστεύω ότι η θέση του πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο» είπε ο Μαμντάνι σε μια συνέντευξή τους στην εφημερίδα New York Times που δημοσιεύτηκε σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν γνωρίζει αν έχει την εξουσία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη, όπως τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά συζητά το θέμα με τις αρχές της Νέας Υόρκης.

«Θα κάνουμε αυτό που μου επιτρέπει ο νόμος να κάνω στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος είχε υποσχεθεί και στο παρελθόν ότι θα έστελνε την αστυνομία της πόλης να εκτελέσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος καταζητούμενων ηγετών, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα από το ΔΠΔ, όπως είναι ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το γραφείο του Νετανιάχου καταδίκασε την Κυριακή τις δηλώσεις του Μαμντάνι.

«Ο κ. Μαμντάνι θα έπρεπε μάλλον να επικεντρωθεί στην επιδιόρθωση της ζημιάς που προκαλεί στη Νέα Υόρκη η πολιτική του» ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του πρωθυπουργού. «Όπως και ο Καρίμ Χαν (σ.σ. ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου), ο Μαμντάνι φαίνεται ότι θέλει να εκτρέψει την προσοχή από τις ανόητες πράξεις του, εξαπολύοντας επίθεση στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους, της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.