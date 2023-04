«Μακρά και επικοιδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία Σι - Ζελένσκι

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ είχε σήμερα Τετάρτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο επικαλείται κινεζικά κρατικά μέσα.

Όπως έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο twitter είχε μια «πολύωρη και ουσιαστική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ η οποία όπως είπε ελπίζει ότι θα δώσει ώθηση στις σχέσεις της Ουκρανίας με το Πεκίνο.

«Είχα ένα πολύωρο και ουσιαστικό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Πιστεύω ότι αυτή το τηλεφώνημα, καθώς και ο διορισμός του πρεσβευτή της Ουκρανίας στην Κίνα, θα δώσει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το τί ακριβώς συζήτησαν.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.