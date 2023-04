Εμφανίστηκε στην τηλεδιάσκεψη για το Ακούγιου ο Ερντογάν- Επικοινωνία με τον Πούτιν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο είχε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με αφορμή τα εγκαίνια του πρώτου πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας Ακούγιου, τον οποίο κατασκεύασε η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

Η τουρκική προεδρία έδωσε στην δημοσιότητά φωτογραφία του Ερντογάν να κάθεται στο γραφείο του ενώ συνομιλεί με τον Ρώσο πρόεδρο, υγιή και ακμαίο μετά την «λοιμώδη γαστρεντερίτιδα» που τον προσέβαλε σύμφωνα με τον γιατρό του.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας και περιφερειακά ζητήματα.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Πούτιν για τις συνεισφορές του στον πυρηνικό σταθμό Άκουγιου του οποίου η τελετή παράδοσης του πρώτου φορτίου πυρηνικού καυσίμου θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, οι εργασίες για τη συμφωνία για τα σιτηρά και οι εξελίξεις στο μέτωπο της Συρίας.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας «ο Πρόεδρος Πούτιν μετέφερε τις ευχές του για περαστικά στον Πρόεδρο Ερντογάν».

Αυτη την ώρα γίνεται η τελετή στον Άκουγιου, όπου οι δύο ηγέτες συμμετέχουν με βιντεοκλήση.

LIVE: Turkish President Erdogan virtually attends ceremony to receive country’s first delivery of nuclear fuel to Akkuyu nuclear power plant in Mersin province https://t.co/9z6tZB0lzp