Η επικείμενη απαγόρευση του TikTok έχει φέρει Κινέζους και Αμερικανούς πολίτες πιο κοντά από ποτέ, καθώς ανταλλάσσουν από αστεία και μιμίδια μέχρι... φωτογραφίες με γάτες, σε αυτό που ένας χρήστης περιέγραψε ως «ιστορική στιγμή» αναφέρει το BBC.



Όλα αυτά «ξεδιπλώνονται» σε μια δημοφιλή κινεζική εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που ονομάζεται RedNote ή Xiaohongshu (κυριολεκτικά μεταφράζεται ως Μικρό Κόκκινο Βιβλίο), και δεν έχει το συνηθισμένο διαδικτυακό τείχος προστασίας (firewall) που χωρίζει την Κίνα από τον υπόλοιπο κόσμο.



Προσελκύει αυτοαποκαλούμενους «πρόσφυγες TikTok» των ΗΠΑ που αναζητούν ένα νέο σπίτι στο διαδίκτυο - παρά το γεγονός ότι η κυβέρνησή τους επιδιώκει την απαγόρευση του TikTok λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.



Αμερικανοί και Κινέζοι ήδη μοιράζονται αστεία στο «εναλλακτικό TikTok» υπό τη «Δαμόκλειο Σπάθη» της απαγόρευσης του… πρωτότυπου. Οι Αμερικανοί βρίσκονται τώρα σε άμεση επαφή με 300 εκατομμύρια ομιλητές των Μανδαρινικών στην Κίνα και αλλού – ενώ στον πραγματικό κόσμο, το Πεκίνο προετοιμάζεται για μια ταραχώδη προεδρία Τραμπ που θα μπορούσε να θέσει σε δοκιμασία τις ήδη εύθραυστες σχέσεις με την Ουάσιγκτον.

«Είμαστε εδώ για να τσαντίσουμε την κυβέρνησή μας»

Στο επίκεντρο της απαγόρευσης των ΗΠΑ βρίσκεται ο φόβος ότι η Κίνα χρησιμοποιεί το TikTok για να κατασκοπεύει Αμερικανούς πολίτες – και όχι μόνο. Η εφαρμογή έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες ότι τα δεδομένα χρηστών καταλήγουν στα χέρια της κινεζικής κυβέρνησης - εξαιτίας ενός νόμου του Πεκίνου που απαιτεί από τις τοπικές εταιρείες να «υποστηρίζουν, να βοηθούν και να συνεργάζονται με το έργο των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών». Το TikTok αρνείται ότι έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο, ή ότι θα συνέβαινε.



Ωστόσο, η πιθανότητα δεν φαίνεται να ανησυχεί ορισμένους Αμερικανούς χρήστες - 700.000 νέοι χρήστες, πραγματικοί «ψηφιακοί πρόσφυγες», έχουν συνδεθεί στο RedNote τις τελευταίες δύο ημέρες, καθιστώντας το τη δωρεάν εφαρμογή με τις περισσότερες λήψεις στις ΗΠΑ.



«Ο λόγος που η κυβέρνησή μας μάς λέει ότι απαγορεύει το TikTok είναι επειδή επιμένουν ότι ανήκει σε εσάς, τον κινεζικό λαό, την κυβέρνηση, οποιονδήποτε», είπε μια νεαρή χρήστης του RedNote, η Definitelynotchippy όπως αναφέρει το BBC.



«Πολλοί από εμάς είμαστε πιο έξυπνοι από αυτό ωστόσο, γι' αυτό αποφασίσαμε να τσαντίσουμε την κυβέρνησή μας και να κατεβάσουμε μια πραγματική κινεζική εφαρμογή. Αυτό το ονομάζουμε τρολάρισμα, οπότε βασικά είμαστε εδώ για να εκνευρίσουμε την κυβέρνησή μας και να μάθουμε για την Κίνα και να κάνουμε παρέα μαζί σας παιδιά» πρόσθεσε, απευθυνόμενοι στους Κινέζους.



Το TikTok, αν και ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη και λέει ότι λειτουργεί ανεξάρτητα. Στην πραγματικότητα, η έκδοση του TikTok στην Κίνα είναι μια άλλη εφαρμογή που ονομάζεται Douyin. Το RedNote, από την άλλη πλευρά, είναι μια κινεζική εταιρεία με έδρα τη Σαγκάη και ανάμεσα στις λίγες εφαρμογές κοινωνικών μέσων που είναι διαθέσιμες τόσο στην Κίνα όσο και εκτός.



Έτσι, οι φόβοι της Ουάσιγκτον για το TikTok θα επεκταθούν και στο RedNote.

Διπλωματία του χιούμορ: Αμερικανοί και Κινέζοι σπάνε πλάκα στο «εναλλακτικό TikTok»

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Αμερικανοί χρήστες στο RedNote αναφέρονται αυτοσαρκαστικά σαν «Κινέζοι κατάσκοποι» - συνεχίζοντας μια τάση TikTok όπου οι άνθρωποι αποχαιρετούσαν τον «προσωπικό τους Κινέζο κατάσκοπο», ο οποίος φέρεται να τους παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια.



Το RedNote είναι πλέον γεμάτο αναρτήσεις όπου οι πρώην χρήστες του TikTok αναζητούν… αντικαταστάτη. Μια ανάρτηση λέει: «Ψάχνω τον Κινέζο κατάσκοπό μου. Μου λείπεις. Βοηθήστε με να τον βρω».



Και οι Κινέζοι χρήστες απάντησαν: «Είμαι εδώ!»





Οι ειλικρινείς, αστείες συνομιλίες στο RedNote μπορεί να μην είναι αυτό που είχε στο μυαλό του ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ όταν μιλούσε για «ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ πολιτών από Κίνα και ΗΠΑ».



Αλλά αυτό σίγουρα συμβαίνει καθώς ενθουσιασμένοι Κινέζοι χρήστες καλωσορίζουν τους περίεργους Αμερικανούς στην εφαρμογή.



«Δεν χρειάζεται καν να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, μπορείτε απλώς να μιλήσετε με ξένους εδώ», είπε ένας Κινέζος χρήστης του RedNote σε ένα βίντεο που έχει λάβει περισσότερα από 6.000 likes. «Αλλά είναι ειλικρινά τρελό, κανείς δεν θα περίμενε ότι θα μπορούσαμε να συναντηθούμε έτσι μια μέρα, να επικοινωνήσουμε έτσι ανοιχτά».



Το φαγητό, τα σίριαλ και οι θέσεις εργασίας ήταν τα πιο δημοφιλή θέματα: «Είναι η ζωή στην Αμερική παρόμοια με το πώς φαίνεται στην [διάσημη τηλεοπτική εκπομπή] Friends;»



Άλλοι Κινέζοι χρήστες ζήτησαν «φόρο» για τη χρήση της πλατφόρμας… φωτογραφίες γάτας, με τους Αμερικανούς να ανταποκρίνονται «με το κοντότριχο, ένα αγόρι που το λένε Μπομπ και ένα κορίτσι που τη λένε Μάρλεϊ».





Άλλοι πάλι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να ζητήσουν βοήθεια από τους Αμερικανούς για την εκμάθηση αγγλικών.



Μια ανάρτηση λέει: «Αγαπητοί πρόσφυγες του TikTok, μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε την απάντηση στην ερώτηση 53; Είναι η απάντηση T (αληθής) ή F (ψευδής);» Η βοήθεια ήρθε γρήγορα: έκτοτε έχουν απαντήσει περίπου 500 άτομα.





Η πλημμυρίδα νέων Αμερικανών χρηστών φαίνεται να έχει αιφνιδιάσει το RedNote - αναφορές λένε ότι η εταιρεία προσλαμβάνει Άγγλους συντονιστές (moderators) των συζητήσεων.



Και άλλοι προσπαθούν επίσης να επωφεληθούν από την νεοαποκτηθείσα φήμη του RedNote στις ΗΠΑ: η εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών Duolingo δημοσίευσε ένα γράφημα που δείχνει μια άνοδο 216% στη βάση χρηστών της, σε σύγκριση με αυτήν την εποχή πέρυσι.

Είναι το RedNote το νέο TikTok;

Ωστόσο, η αυξανόμενη δημοτικότητα του RedNote δεν είναι εγγυημένο ότι θα διαρκέσει.



Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποθέσουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσει πλήγμα για τους ίδιους λόγους με το TikTok: ανησυχίες ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Κίνα για να κατασκοπεύσει Αμερικανούς.



Δεν είναι σαφές πόσο καιρό το Πεκίνο θα είναι ανοιχτό σε τέτοιες απεριόριστες επαφές - ο έλεγχος του διαδικτύου είναι το κλειδί για το κατασταλτικό του καθεστώς.



Η ειρωνεία της κατάστασης επισημάνθηκε από έναν Κινέζο χρήστη, ο οποίος δημοσίευσε: «Δεν έχουμε τοίχο; (το κινεζικό τείχος προστασίας του διαδικτύου) Πώς είναι δυνατόν τόσοι ξένοι να μπαίνουν, ενώ εγώ προφανώς δεν μπορώ να φύγω;»



Συνήθως, οι Κινέζοι χρήστες του διαδικτύου δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν άμεσα με αλλοδαπούς. Παγκόσμιες πλατφόρμες όπως το Twitter και το Instagram και οι μηχανές αναζήτησης όπως η Google είναι αποκλεισμένες στην Κίνα, αν και οι άνθρωποι χρησιμοποιούν VPN ((Virtual Private Network – Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) για να παρακάμψουν αυτούς τους περιορισμούς. Ευαίσθητα θέματα – ιστορικά, διαφορετικές της επίσημης απόψεις - ή οτιδήποτε θεωρείται επικριτικό για την κυβέρνηση της Κίνας και το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα λογοκρίνεται γρήγορα.



Δεν είναι σαφές πόσο λογοκρίνεται το RedNote - χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από νεότερες και μεσήλικες γυναίκες στην Κίνα, που μοιράζονται εικόνες και βίντεο. Δεν είναι σαν το Weibo, μια άλλη κινεζική εφαρμογή, όπου οι συζητήσεις και τα παράπονα είναι πολύ πιο συνηθισμένες, με αποτέλεσμα δημοσιεύσεις να διαγράφονται συχνά.



Ωστόσο, ορισμένοι νέοι χρήστες του RedNote λένε ότι έχουν ήδη λάβει αναφορές ότι οι αναρτήσεις τους παραβίαζαν τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένου ενός που ρώτησε σε μια ανάρτηση εάν η εφαρμογή ήταν «φιλική προς τα ΛΟΑΤΚΙ».



Ένας άλλος ανέφερε ότι είχαν ρωτήσει «τι σκέφτονται οι Κινέζοι για τους ομοφυλόφιλους;» και έλαβαν παρόμοια ειδοποίηση, ότι είχαν παραβιάσει τις οδηγίες της «δημόσιας ηθικής τάξης».

Και οι Κινέζοι χρήστες συνεχίζουν να υπενθυμίζουν στους Αμερικανούς στην εφαρμογή «να μην αναφέρουν ευαίσθητα θέματα, όπως η πολιτική, η θρησκεία και τα ναρκωτικά».



Ένας Κινέζος χρήστης τους συμβούλεψε επίσης να τηρήσουν την «πολιτική της μιας Κίνας», τον διπλωματικό πυλώνα της σινοαμερικανικής σχέσης σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν και έχουν επίσημους δεσμούς με την Κίνα, και όχι με την Ταϊβάν, το αυτοδιοικούμενο νησί που το Πεκίνο δηλώνει ότι είναι μέρος της κινεζικής επικράτειας.





Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κάνει σχόλιο μέχρι στιγμής για το RedNote, όπως και το Πεκίνο.



Ωστόσο, τα κινεζικά κρατικά μέσα φαίνονται αισιόδοξα για το θέμα, με τους Global Times να παίρνουν συνέντευξη από έναν χρήστη των ΗΠΑ που είπε ότι «θα ήθελε πολύ να αλληλεπιδρά με Κινέζους χρήστες».



Η αμερικανική τύχη του RedNote είναι εικασία όλων - αλλά προς το παρόν, τουλάχιστον στο διαδίκτυο, ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας κάνει διάλειμμα. Χάρη στις φωτογραφίες για γάτες.

