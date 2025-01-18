Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, μετά από κατάρρευση αναβατήρα στο χιονοδρομικό κέντρο Astun, στην Ισπανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίθδουν τα ισπανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον 30 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, καθώς έπεσαν από μεγάλο ύψος στο έδαφος.

Ojo, que parece que se ha caído al menos una silla en #Astún. Suben muchas ambulancias. pic.twitter.com/oB9hrI4i4J — Saúl Esclarín🔻 (@saulesclarin) January 18, 2025

Colaboramos en las tareas de auxilio tras un accidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una línea de telesilla de 15 metros de altura. Participan guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) January 18, 2025

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα, ενώ κάποιοι από τους τραυματίες μεταφέρονται με ελικόπτερα, καθώς η κατάστασή τους κρίνεται πιο σοβαρή.

Ο αναβατήρας που κατέρρευσε:

Από τους τουλάχιστον 30 τραυματίες, οι 17 φαίνεται να είναι πιο σοβαρά, ενώ μία γυναίκα, όπως μεταδίδουν ισπανικά ΜΜΕ, δίνει μάχη για τη ζωή της.

Όλα τα τοπικά νοσοκομεία σε Jaca, Huesca, Miguel Servet, Clínico Universitario, Royo Villanova και Barbastro υποδέχονται τους τραυματίες.

Εκτός από τους τραυματίες, άλλοι 80 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα βαγόνια που βρίσκονταν έρμαια στον αέρα, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να βρεθούν στο κενό.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι υπεύθυνοι του χιονοδρομικού κέντρου δεν θέλησαν να προβούν σε κάποια δήλωση.

Πηγή: skai.gr

