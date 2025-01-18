Λογαριασμός
Κατέρρευσε αναβατήρας σε χιονοδρομικό στην Ισπανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Μία γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της - Τραυματίες μεταφέρονται με ελικόπτερα σε νοσοκομεία - Άλλοι 17 άνθρωποι σε σοβαρή κατάσταση - Δεκάδες άτομα ακόμα παγιδεύτηκαν στα βαγόνια σε μεγάλο ύψος

Astun

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, μετά από κατάρρευση αναβατήρα στο χιονοδρομικό κέντρο Astun, στην Ισπανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίθδουν τα ισπανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον 30 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, καθώς έπεσαν από μεγάλο ύψος στο έδαφος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα, ενώ κάποιοι από τους τραυματίες μεταφέρονται με ελικόπτερα, καθώς η κατάστασή τους κρίνεται πιο σοβαρή.

Ο αναβατήρας που κατέρρευσε: 

astun

Από τους τουλάχιστον 30 τραυματίες, οι 17 φαίνεται να είναι πιο σοβαρά, ενώ μία γυναίκα, όπως μεταδίδουν ισπανικά ΜΜΕ, δίνει μάχη για τη ζωή της.

Όλα τα τοπικά νοσοκομεία σε Jaca, Huesca, Miguel Servet, Clínico Universitario, Royo Villanova και Barbastro υποδέχονται τους τραυματίες.

Εκτός από τους τραυματίες, άλλοι 80 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα βαγόνια που βρίσκονταν έρμαια στον αέρα, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να βρεθούν στο κενό.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι υπεύθυνοι του χιονοδρομικού κέντρου δεν θέλησαν να προβούν σε κάποια δήλωση.

