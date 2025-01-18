Αντίστροφα μετρούν οι συγγενείς των ομήρων για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων έπειτα από 15 μήνες πολέμου. Στις 8:30 το πρωί της Κυριακής η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς θα τεθεί σε εφαρμογή και οι πρώτοι όμηροι θα απελευθερωθούν.

«Ο Ισραηλινός Στρατός προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους ομήρους μετά την απελευθέρωσή τους από την αιχμαλωσία της Χαμάς και επιχειρεί να παρέχει την κατάλληλη σωματική και ψυχολογική υποστήριξη, με ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια» ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

Προσθέτουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της θα «συνεχίσουν να επιχειρούν» για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των Ισραηλινών σε περιοχές κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Πόσοι όμηροι θα απελευθερωθούν

Όπως προβλέπει η συμφωνία, 33 Ισραηλινοί όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα θα επιστρέψουν στο Ισραήλ. Την Κυριακή θα απελευθερωθούν οι τρεις πρώτες γυναίκες όμηροι. Οι υπόλοιποι 30 όμηροι της λίστας θα απελευθερώνονται κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος της συμφωνίας των 42 ημερών.

Οι όμηροι θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα ορισμένους Παλαιστίνιους κρατούμενους που αναφέρονται στους όρους της συμφωνίας.

Στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει συνολικά 1.904 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 737 κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων πολλών τρομοκρατών που εκτίουν ισόβια κάθειρξη για φόνο, ανάμεσά τους μέλη της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ και του κυβερνώντος κινήματος Φάταχ της Παλαιστινιακής Αρχής, μαζί με γυναίκες και παιδιά που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει επίσης 1.167 Παλαιστίνιους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της χερσαίας επίθεσης του Ισραηλινού Στρατού, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Για καθεμία από τις ζωντανές γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, 30 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν. Και για τους εννέα άρρωστους ομήρους, 110 κρατούμενοι θα απελευθερωθούν. Για καθεμία από τις γυναίκες στρατιώτες του IDF, 50 αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν. Για τους ομήρους Avera Mengistu και Hisham al-Sayed, οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα για μια δεκαετία, 30 κρατούμενοι θα απελευθερωθούν για τον καθένα. Επίσης για τους 47 Παλαιστινίους που απελευθερώθηκαν στη συμφωνία του 2011 για τον Gilad Shalit και συνελήφθησαν εκ νέου και για τις σορούς των ομήρων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, το Ισραήλ θα απελευθερώσει πάνω από 1.000 κρατούμενοι στη Γάζα.

Λεπτομέρειες για την απελευθέρωση των ομήρων

Ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της Ντόχα περιέγραψε τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο πρωτόκολλο ασφαλείας κατά την ανταλλαγή των ομήρων.

Βάσει της συμφωνίας, το Ισραήλ θα επιτρέψει στην αστυνομία της Χαμάς να επιχειρεί με τις επίσημες μπλε στολές της εντός καθορισμένων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας, μόλις τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η αστυνομία της Χαμάς θα διαχειριστεί τη μετακίνηση εκτοπισμένων ατόμων από τη νότια Γάζα προς τα βόρεια, αποφεύγοντας την εγγύτητα με τις ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες θα διατηρήσουν μια παρουσία ασφαλείας κατά μήκος των ανατολικών και βόρειων συνόρων της Λωρίδας.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι η αστυνομία της Χαμάς δε θα φέρει οπλισμό εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο, με το Κατάρ και την Αίγυπτο να μεσολαβούν μεταξύ των δύο μερών για να αποτρέψουν πιθανές συγκρούσεις.

Συγγενείς ομήρων ζητούν να ξεκινήσει νωρίτερα η δεύτερη φάση

Την ίδια ώρα και καθώς η αγωνία των συγγενών κορυφώνεται ενώ πλησιάζει η στιγμή που θα ανανταμώσουν τους δικούς τους ανθρώπους, ζητούν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να ξεκινήσει τις εργασίες διαπραγματεύσεων για τις επόμενες φάσεις της συμφωνίας πριν από τις 15 ημέρες που συμφωνήθηκε βάσει της τρέχουσας συμφωνίας.

«Εμείς, οι οικογένειες των 98 ομήρων, χαιρετίζουμε τη συμφωνία που έχει σκοπό να φέρει όλους τους ομήρους στα σπίτια τους. Αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική και κρίσιμη πρόοδο που μας φέρνει πιο κοντά στη στιγμή που θα δούμε όλους τους ομήρους να επιστρέφουν στα σπίτια τους—τους ζωντανούς για αποκατάσταση μεταξύ των οικογενειών τους και τους νεκρούς για σωστή ταφή», επισημαίνουν με μια δήλωσή τους στο φόρουμ για τους ομήρους και τους αγνοούμενους.

«Ζητούμε επειγόντως ταχείες διευθετήσεις για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι φάσεις της συμφωνίας θα εφαρμοστούν και τονίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για τις επόμενες φάσεις πρέπει να ξεκινήσουν πριν από την 16η ημέρα», λένε.

Αγωνία για τον 2χρονο Kfir Bibas

Σημειώνουν επίσης ότι σήμερα έχει τα δεύτερα γενέθλιά του ο νεότερος όμηρος, ο Kfir Bibas, που γίνεται 2 ετών.

«Σήμερα είναι επίσης τα δεύτερα γενέθλια του Kfir Bibas - και τα δύο γενέθλιά του τα έχει περάσει στην αιχμαλωσία. Αυτή η ασυνείδητη τραγωδία πρέπει να τελειώσει τώρα», αναφέρουν, καλώντας το κοινό να παρευρεθεί στις συγκεντρώσεις αργότερα σήμερα το απόγευμα «για να απαιτήσει την εγγύηση της επιστροφής του τελευταίου ομήρου!».

Σημειώνεται πάντως πως η Χαμάς ανέφερε τον Νοέμβριο του 2023 ότι ο Kfir, ο τετράχρονος αδερφός του Αριέλ και η μητέρα τους Σίρι είχαν πεθάνει σε αεροπορική επιδρομή, αλλά με τον ισραηλινό στρατό να μην έχει επιβεβαιώσει ακόμη τον θάνατό τους, πολλοί ελπίζουν ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.