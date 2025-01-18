Ουκρανία: Το Κίεβο έπληξε τερματικό πετρελαϊκό σταθμό στη ρωσική περιοχή Τούλα

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν μία εγκατάσταση ενός τερματικού σταθμού πετρελαίου στη ρωσική περιοχή Τούλα.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου, που πρόσθεσε ότι η εγκατάσταση αυτή υποστήριζε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, από την εισβολή τους στην Ουκρανία.

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Τουλάχιστον 4 νεκροί

Νψρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας σε νυχτερινή ρωσική επίθεση.

«Δυστυχώς έχουμε ήδη τέσσερις νεκρούς στη συνοικία Σεβτσένκιβσκι και τρεις τραυματίες», ανέφερε ο Τκατσένκο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, αφού έκανε λόγο για «επίθεση του εχθρού» εναντίον αυτής της περιοχής του Κιέβου.

Συντρίμμια έπεσαν στη συνοικία Χολοσιίβσκι, στη δυτική όχθη του Δνείπερου που διασχίζει την πρωτεύουσα, όπως και στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, στην αντίθετη όχθη του ποταμού.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο από την πλευρά του δήλωσε ότι έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας πάνω από την πόλη.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε μη κατοικημένο κτίριο στη συνοικία Σεβτσένκιβσκι, διευκρίνισε ο Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνοικία αυτή έχουν σπάσει παράθυρα σε πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων ένας σταθμός του μετρό, ενώ καπνός έβγαινε από ένα κτίριο διαμερισμάτων. Ένα υδραγωγείο έχει υποστεί ζημιές και συνεργεία έχουν αποσταλεί στο σημείο.

Εξάλλου οι ρωσικές δυνάμεις «επιτέθηκαν στο κέντρο» της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, δήλωσε σήμερα το πρωί ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ. Ένα κτίριο γραφείων βιομηχανίας υπέστη ζημιές, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

