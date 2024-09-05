Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η αρχή ανταγωνισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι άρχισε έρευνα για τις υψηλές χρεώσεις για αγορά εισιτηρίων για τις συναυλίες των Oasis.

Το δημοφιλές συγκρότημα των αδερφών Γκάλαγκερ ανακοίνωσε την επανένωσή του και 14 συναυλίες σε Βρετανία και Ιρλανδία το επόμενο καλοκαίρι.

Όμως πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν την απογοήτευση και οργή τους όταν το Σάββατο, ημέρα διαδικτυακής πώλησης των εισιτηρίων, είδαν τις τιμές να πολλαπλασιάζονται.

Η βασική ιστοσελίδα διάθεσης των εισιτηρίων, η Ticketmaster, έκανε λόγο για «δυναμική τιμολόγηση», δηλαδή για καθορισμό της τιμής ανάλογα με τη ζήτηση.

Τώρα, η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει πώς χρησιμοποιήθηκε αυτή η δυναμική τιμολόγηση και κατά πόσο διαπράχθηκε παραβίαση του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή.

Η CMA θα εξετάσει πιο συγκεκριμένα κατά πόσο υιοθετήθηκαν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, κατά πόσο οι επίδοξοι αγοραστές είχαν σαφή ενημέρωση για το καθεστώς τιμολόγησης και κατά πόσο ασκήθηκε πίεση στους φίλους των Oasis να αγοράσουν εισιτήρια σε υψηλές τιμές εντός μικρής χρονικής προθεσμίας.

Πολλές είναι οι καταγγελίες για αγορά του βασικού εισιτηρίου για όρθιους στην τιμή των 350 λιρών, δηλαδή σε τιμή 200 ευρώ πάνω από την αρχική και διαφημιζόμενη.

Το θέμα απασχόλησε και την πρώτη μετά το καλοκαίρι κοινοβουλευτική συνεδρίαση με ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό την Τετάρτη. Ο σερ Κιρ Στάρμερ είπε ότι θέλει το κοινό να είναι στην καρδιά της μουσικής σκηνής και στην ουσία προανήγγειλε ελέγχους.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του συγκροτήματος που τόνιζε ότι οι αποφάσεις για τα εισιτήρια και τις τιμές δεν λαμβάνονται από τους ίδιους, αλλά από τους διοργανωτές των συναυλιών.

Οι Oasis ανήγγειλαν επίσης δύο πρόσθετες συναυλίες στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, με τα εισιτήρια αυτή τη φορά να διατίθενται μέσω πρόσκλησης για συμμετοχή σε κλήρωση προς τους ενδιαφερόμενους που απέτυχαν στην πρώτη προσπάθεια να τα αγοράσουν.

