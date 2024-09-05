Το 90% της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έχει ολοκληρωθεί, με τα σημεία που παραμένουν «αγκάθια» να είναι η ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων και ο Διάδρομος της Φιλαδέλφειας, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Βασικά, το 90% αυτής της συμφωνίας έχει συμφωνηθεί», είπε ο αξιωματούχος, δίνοντας μια εικόνα των συνομιλιών που πλησιάζουν προς ολοκλήρωση, οι οποίες ωστόσο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.

Στο Ισραήλ, η συζήτηση για τη συμφωνία των ομήρων επικεντρώθηκε στην επιμονή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για διατήρηση των Ισραηλινών δυνάμεων στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας κατηγόρησαν τον Νετανιάχου ότι τη ματαίωσε, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί μόνο εάν συμφωνούσε να αποσυρθεί από τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ωστόσο, έδωσε μια αντίθετη εικόνα που επικεντρώνεται κυρίως στα προβλήματα σχετικά με την ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων, ενώ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι βλάπτει τις πιθανότητες μιας συμφωνίας.

Ειδικότερα, το θέμα, εξήγησε ο αξιωματούχος, ήταν η εκτέλεση έξι από τους ομήρους από τη Χαμάς ενώ βρισκόταν σε συνομιλίες για την απελευθέρωση.

«Πριν από τα γεγονότα αυτού του Σαββατοκύριακου, εργαζόμασταν μαζί με την Αίγυπτο και το Κατάρ, ιδιαίτερα για τις ρυθμίσεις που αφορούν στην ανταλλαγή κρατουμένων και φτιάχναμε ένα πακέτο με το οποίο βασικά θα είχαν τακτοποιηθεί όλα», είπε ο αξιωματούχος.

Στη συνέχεια, υπήρξαν οι εκτελέσεις το Σαββατοκύριακο, «που έχουν κάπως αλλάξει τον χαρακτήρα ορισμένων από αυτές τις συζητήσεις», εξήγησε ο αξιωματούχος.

«Η εξέλιξη έχει φέρει μια αίσθηση επείγοντος στη διαδικασία, αλλά τίθεται επίσης υπό αμφισβήτηση η ετοιμότητα της Χαμάς να κάνει μια συμφωνία οποιουδήποτε είδους», εξήγησε ο αξιωματούχος.

«Υπάρχει μια λίστα με ομήρους, την έχουμε όλοι, και η Χαμάς την είχε, και όλα τα κόμματα την είχαν, και τώρα υπάρχουν λιγότερα ονόματα στη λίστα», είπε ο αξιωματούχος. «Είναι φρικτό» ιδιαίτερα με τη Χαμάς να «απειλεί να εκτελέσει περισσότερους ομήρους», εξήγησε ο αξιωματούχος.

Προβλήματα με την ανταλλαγή κρατουμένων

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο αριθμός των Παλαιστινίων αιχμαλώτων που θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα τους ομήρους ανέρχεται σε 800, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκτίουν ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία αμάχων.

Αναμένεται ότι περίπου 18-32 όμηροι θα απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας τριών φάσεων.

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι περισσότερες συζητήσεις στη Ντόχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αφορούσαν το θέμα της ανταλλαγής κρατουμένων ομήρων.

Η συμφωνία έχει συνολικά 18 παραγράφους, εκ των οποίων οι 14 έχουν ολοκληρωθεί, με τρεις από αυτές τις παραγράφους να αφορούν την ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων, είπε ο αξιωματούχος.

Η συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει μέχρι να επιλυθεί αυτό το θέμα της ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων, εξήγησε.

Το ζήτημα του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας

Ο αξιωματούχος μίλησε επίσης για τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία έως ότου επιλυθεί το θέμα της ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.

Τίποτα στην αρχική συμφωνία της 31ης Μαΐου δεν αναφέρει τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Η συμφωνία όριζε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρόταν από όλες τις πυκνοκατοικημένες περιοχές.

«Και προέκυψε μια διαφωνία», είπε ο αξιωματούχος, «για το αν ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας, που είναι ουσιαστικά ένας δρόμος στα σύνορα της Γάζας και της Αιγύπτου, είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή».

«Οι Ισραηλινοί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων παρουσίασαν μια πρόταση με την οποία θα μείωναν σημαντικά την παρουσία τους στο διάδρομο», είπε ο αξιωματούχος, περιγράφοντάς το ως «αρκετά σημαντική μείωση», είπε.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι υπάρχουν επιλογές για την ασφάλεια των συνόρων που δεν συνεπάγεται παρουσία του ισραηλινού στρατού κατά μήκος του διαδρόμου.

«Θα βεβαιωθούμε ότι η ασφάλεια του Ισραήλ είναι το πρωταρχικό συμφέρον σε αυτή τη συμφωνία, έχω δει ορισμένους Ισραηλινούς υπουργούς να λένε ότι αυτή η συμφωνία θα θυσίαζε κατά κάποιον τρόπο την ασφάλεια του Ισραήλ. Αυτό είναι εντελώς αναληθές», είπε ο αξιωματούχος.

«Αν μη τι άλλο, θα υποστήριζα ότι η μη σύναψη αυτής της συμφωνίας είναι περισσότερο απειλή για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ παρά η ουσιαστική σύναψη της συμφωνίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Σε τελική ανάλυση, αυτός που θα αποφασίσει είναι ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινγουάρ », πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

