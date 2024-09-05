Στις πρώτες αντιδράσεις των κύριων κομμάτων της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για τον διορισμό του Μισέλ Μπαρνιέ ως νέου πρωθυπουργού της χώρας, ο ακροαριστερός ηγέτης Ζαν-Λικ Μελανσόν καταδίκασε την επιλογή αυτή, εξαπολύοντας επίθεση στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) φάνηκε να κρατά στάση αναμονής απέναντι στις πολιτικές κινήσεις του νεοδιορισθέντος συντηρητικού πρωθυπουργού.

«Οι εκλογές κλάπηκαν από τον γαλλικό λαό», κατήγγειλε ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, που συμμετέχει στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο, μια ευρεία συμμαχία κομμάτων, από τους Σοσιαλιστές μέχρι την Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, που ήρθε πρώτο στις εκλογές.

«Ο πρόεδρος μόλις αποφάσισε να αρνηθεί επίσημα το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών που ο ίδιος είχε προκηρύξει. Δεν είναι το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, που βγήκε πρώτο στις εκλογές, που θα έχει τον πρωθυπουργό... Οι εκλογές λοιπόν εκλάπησαν από τον γαλλικό λαό. Το μήνυμα απορρίφθηκε», συνέχισε ο Μελανσόν.

Ο επικεφαλής του RN, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι το κόμμα του «(θα κρίνει) την πολιτική ομιλία» του νέου πρωθυπουργού πριν αποφασίσει τη στάση του.

«Θα ζητήσουμε να αντιμετωπιστούν επιτέλους οι μεγάλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης των Γάλλων, η αγοραστική δύναμη, η ασφάλεια, το μεταναστευτικό και επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε οποιοδήποτε πολιτικό μέσο δράσης εάν αυτό δεν συμβεί τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε στο X.

Το RN ήρθε τρίτο στις βουλευτικές εκλογές.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν διόρισε σήμερα πρωθυπουργό της χώρας τον Μισέλ Μπαρνιέ, τον πρώην επικεφαλής διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit, ανακοίνωσε το Ελιζέ, 60 ημέρες μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που εξέλεξαν μια Εθνοσυνέλευση χωρίς πλειοψηφία. Ο Μπαρνιέ έχει πλέον εντολή να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, σε μια κίνηση που στοχεύει να δοθεί τέλος στο πολιτικό αδιέξοδο εβδομάδων.

Πηγή: skai.gr

