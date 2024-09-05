Σταθερό παραμένει το εμπορικό ισοζύγιο αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, την οποία δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2024, οι σωρευτικές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ανήλθαν σε 97,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2023, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία (του Μαΐου), το συνολικό γεωργικό εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ παρέμεινε σταθερό στα 5 δισ. ευρώ.

Οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ παρέμειναν σταθερές στα 19,7 δισ. ευρώ, ενώ οι σωρευτικές εξαγωγές από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο ανήλθαν σε 97,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2% από το 2023. Πρώτος προορισμός των εξαγωγών ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθούμενο από τις ΗΠΑ, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση 9% λόγω των υψηλότερων τιμών του ελαιολάδου.

Οι εξαγωγές προς την Κίνα υποχώρησαν κατά 10%, κυρίως στο χοιρινό κρέας, τα παρασκευάσματα δημητριακών και τα γαλακτοκομικά.

Οι εξαγωγές προς τη Βραζιλία αυξήθηκαν κατά 208 εκατ. ευρώ (+21%), λόγω των υψηλότερων τιμών της ελιάς και του ελαιολάδου. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 15% (463 εκατ. ευρώ), ιδίως όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά.

Οι εξαγωγές ελαιολάδου αυξήθηκαν κατά 60% (+1,2 δισ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές σιτηρών μειώθηκαν κατά 14% (937 εκατ. ευρώ) λόγω των χαμηλότερων τιμών, παρά τους υψηλότερους όγκους.

Οι εξαγωγές φυτικών ελαίων μειώθηκαν επίσης κατά 37% (654 εκατ. ευρώ) λόγω χαμηλότερων τιμών και όγκων.

Οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ ανήλθαν σε 14,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3% σε σχέση με τον Μάιο του 2023. Οι σωρευτικές εισαγωγές από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο ανήλθαν σε 69,6 δισ. ευρώ, παραμένοντας στα επίπεδα του 2023.

Η Βραζιλία παραμένει κορυφαία χώρα προέλευσης εισαγωγών της ΕΕ, παρόλο που η αξία των εισαγωγών από τη Βραζιλία μειώθηκε κατά 4%, και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία.

Οι εισαγωγές από την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Νιγηρία και την Τυνησία κατέγραψαν αύξηση λόγω των υψηλότερων τιμών του κακάου και του ελαιολάδου. Αντίθετα, οι εισαγωγές από την Αυστραλία, την Ινδονησία και τον Καναδά σημείωσαν έντονη πτώση.

Οι εισαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών αυξήθηκαν κατά 26% (2,3 δισ. ευρώ) και οι εισαγωγές φρούτων και καρπών με κέλυφος κατά 9% (855 εκατ. ευρώ), ενώ τα σιτηρά και οι ελαιούχοι σπόροι σημείωσαν σημαντική μείωση λόγω των χαμηλότερων τιμών και όγκων.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και λεπτομερείς πίνακες, μπορείτε να βρειτε στην τελευταία έκδοση της μηνιαίας έκθεσης για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ.

Αθηνά Παπακώστα

