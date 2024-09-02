Την πρακτική «δυναμικής τιμολόγησης» της ιστοσελίδας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster για την περιοδεία του Oasis reunion θα ερευνήσει η βρετανική κυβέρνηση, καθώς οι τιμές παρουσιάστηκαν «φουσκωμένες».

Οι πωλήσεις των εισιτηρίων για να δει το κοινό live την επανένωση των Oasis και την επιστροφή του Noel και του Liam Gallagher στην ίδια σκηνή, ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου. Ο διαδικτυακός κολοσσός Ticketmaster, σύμφωνα με το Politico, συνέχιζε να ανεβάζει τις τιμές, όσο ο κόσμος περίμενε στην ουρά για ώρες.

Γιατί ερευνάται η Ticketmaster για αισχροκέρδεια

Η δυναμική τιμολόγηση προσαρμόζει τις τιμές με βάση τη ζήτηση και ενώ αποτελεί μια τυπική μέθοδο στις ΗΠΑ για συναυλίες, που έχουν υψηλή ζήτηση, προσφάτως άρχισε να επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανεβάζοντας τις τιμές. Τα εισιτήρια για τους Oasis αρχικά διαφημίζονταν ότι πωλούνται στην τιμή των £148.50 (€176), αλλά η τιμή αυτή εκτοξεύτηκε στα £355.20 (€422), μετά από κάποιες ώρες.

Οι φαν των Oasis, αμέσως, δυσανασχέτησαν και η κυβέρνηση αποφάσισε να επέμβει και να διερευνήσει την αμφιλεγόμενη πρακτική δυναμικής τιμολόγησης του Ticketmaster, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Πολιτισμού Lisa Nandy.

Σε δήλωσή της η Nandy, ανέφερε ότι «είναι απογοητευτικό να βλέπεις αρκετά διογκωμένες τιμές που αποκλείουν τους κλασικούς φαν» και ότι θέλει να τερματίσει τις «μεταπωλήσεις που εξαπατούν». Επίσης, επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι τα εισιτήρια πωλούνται σε «δίκαιες τιμές». Επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη προετοιμάσει έκθεση για τις εκπτώσεις στα εισιτήρια και για την προστασία των καταναλωτών, η οποία περιλαμβάνει και τη δυναμική τιμολόγηση.

Η συνάδελφος του υπουργικού συμβουλίου Lucy Powell, θορυβήθηκε από το φιάσκο των εισιτηρίων. «Υπάρχει ουρά αναμονής για την ουρά αναμονής», έγραψε στο Χ, το πρωί του Σαββάτου. Τελικά, μπόρεσε να αγοράσει ένα εισιτήριο για τη συναυλία — αλλά σε υπερδιπλάσια τιμή από την αρχική.

«Είναι κάτι που βλέπουμε όλο και πιο συχνά, και όχι μόνο στα εισιτήρια αυτά αλλά και στα αεροπορικά εισιτήρια ή τρένου, όταν είναι περίοδος αιχμής», ανέφερε ο υπουργός στο BBC, την Κυριακή το πρωί.

