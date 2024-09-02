Μπορεί ο Noel και ο Liam Gallagher να μην έχουν βρεθεί σε ένα δωμάτιο μαζί για 15 χρόνια, αλλά η δύναμη αυτού του απαράμιλλου συναισθήματος που ονομάζεται νοσταλγία και η προοπτική μιας κολοσσιαίας αμοιβής έχουν γκρεμίσει τον τοίχο: Οι Oasis επέστρεψαν.

Το βρετανικό συγκρότημα αντιστάθηκε σε μια επανένωση από τη στιγμή που διαλύθηκε το 2009, αλλά η μπάντα ανακοίνωσε την περιοδεία της το 2025. Οι Oasis θα δώσουν συναυλίες στο Principality Stadium του Κάρντιφ (4 και 5 Ιουλίου), στο Heaton Park του Μάντσεστερ (11, 12, 19 και 20 Ιουλίου), στο Wembley Stadium του Λονδίνου (25 και 26 Αυγούστου και 2 και 3 Αυγούστου), στο Murrayfield Stadium του Εδιμβούργου (8 και 9 Αυγούστου) και στο Croke Park του Δουβλίνου (16 και 17 Αυγούστου). Το επόμενο έτος σηματοδοτεί την 30ή επέτειο ενός από τα δύο πιο επιτυχημένα άλμπουμ του συγκροτήματος (What's the Story) Morning Glory? (1995), το οποίο περιλαμβάνει την πιο διάσημη επιτυχία τους, το Wonderwall.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί το τέλος 15 χρόνων καυγάδων και προσβολών, οι οποίες στην αρχή ήταν διασκεδαστικές, αλλά αργότερα έγιναν κουραστικές και όλο και πιο εχθρικές. «Ο Noel είναι αρκετά σκοτεινός, αλλά το ίδιο ήταν και ο Χίτλερ», είπε κάποτε ο Liam για τον αδελφό του. Για χρόνια, τα αδέρφια ήταν ανένδοτα ότι δεν θα ξαναπαίξουν μαζί, ειδικά ο Noel: «Δεν θα είχε νόημα», είπε. Τώρα, αυτή η στάση έχει αλλάξει. Μόνο δύο άνθρωποι μετράνε σε αυτή την ιστορία, ο Noel (57) και ο Liam Gallagher (51), δυσλειτουργικοί, εριστικοί, αντιπαθητικοί, εγωπαθείς... Και επίσης οι δημιουργοί μιας χούφτας τραγουδιών που σημάδεψαν τη δεκαετία του 1990. Οι Oasis ήταν το καμάρι του βρετανικού ροκ εν ρολ σε μια εποχή που η αμερικανική grunge σκηνή είχε αρχίσει να παραπαίει. Το πρώτο τους άλμπουμ, το «Definitely Maybe», κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1994, τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του frontman των Nirvana, Kurt Cobain.

Το «Rock and Roll Star», το «Live Forever», το «Wonderwall» και το «Don't Look Back In Anger» είναι όλα αναγνωριστικά του στυλ των Oasis. Τα επιθετικά φωνητικά του Liam, που τεντώνουν τα φωνήεντα, οι πυκνές κιθάρες του Noel. Κανείς δεν ήθελε να γίνει ροκ σταρ περισσότερο από αυτούς. Στις συναυλίες, δεν χρειαζόταν να χορεύουν ή να κάνουν πιρουέτες. Η συμπεριφορά τους ως σκληρά παιδιά της εργατικής τάξης ήταν αρκετή. Ο Liam τραγουδούσε καρφωμένος στη σκηνή, με τα χέρια του δεμένα πίσω από την πλάτη του σαν να περίμενε να του περάσουν χειροπέδες, τα πόδια του ελαφρώς λυγισμένα και τον λαιμό του τεντωμένο με το στόμα του να δείχνει προς το μικρόφωνο. Όταν τελείωνε τα φωνητικά του, κουνούσε ένα ντέφι και περιφερόταν αλαζονικά στη σκηνή με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του. Ούτε ο Noel κουνιόταν, σχεδόν, καθόλου, παίζοντας με τις υπερμεγέθεις κιθάρες του και βγάζοντας την αλαζονική συμπεριφορά κάποιου που ασκεί τον απόλυτο έλεγχο ως συνθέτης και αφεντικό όταν πρόκειται να πάρει αποφάσεις.

Στη δεκαετία του 2000 τα άλμπουμ τους έγιναν πιο ψυχεδελικά. Στη συνέχεια, το 2009 ήρθε ο περίφημος καυγάς στα καμαρίνια σε μια συναυλία στο Παρίσι, μετά τον οποίο ο Noel εγκατέλειψε το συγκρότημα κατηγορώντας τον αδελφό του για «ένα απαράδεκτο επίπεδο λεκτικού εκφοβισμού και βίας». Λέγεται ότι ο τραγουδιστής πέταξε μια κιθάρα στον Noel. Μετά τη διάσπαση, άρχισε το αδελφικό ψυχόδραμα, με πληθώρα οικογενειακών άπλυτων και προσβολών. Έκτοτε τα αδέρφια ακολούθησαν σόλο καριέρες, χαμηλότερες σε ποιότητα και, κυρίως, σε δημοτικότητα από την ακμή των Oasis.

Τα βρετανικά ταμπλόιντ, εν αναμονή του υλικού που θα τους προσφέρει η επανένωση, ισχυρίζονται ότι η αναγέννηση των Oasis θα μπορούσε να αποφέρει 400 εκατ. λίρες και ότι ο καθένας από τους Γκάλαχερ θα βάλει στην τσέπη του περίπου 60 εκατ. λίρες.

