Tι θα κάνει η Γερμανία με τους πρόσφυγες από τη Συρία;

Σχέδιο για το μέλλον των προσφύγων από τη Συρία που ζουν στη Γερμανία παρουσίασε η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ λίγο πριν από τις εκλογές. Στο μικροσκόπιο το νέο ισλαμιστικό καθεστώς.Συμπληρώνεται σχεδόν ένας μήνας από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία και την ανάληψη της εξουσίας απόν τον Αλ Σάρα (ή Αλ Τζολάνι), επικεφαλής πλέον της μεταβατικής ισλαμιστικής κυβέρνησης στη Δαμασκό.



Το μεγάλο ερώτημα για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι το μέλλον του περίπου ενός εκατομμυρίων προσφύγων που δέχτηκε η χώρα την τελευταία δεκαετία εξαιτίας του αιματηρού συριακού εμφυλίου αλλά και η διαχείριση των νέων μεταναστευτικών ροών από την περιοχή.

Έλεγχοι στους φακέλους της BAMF

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Ασύλου (BAMF) αναμένεται να ξεκινήσει τον έλεγχο των φακέλων όσων έχουν λάβει καθεστώς προστασίας στη Γερμανίας παρακολουθώντας ταυτόχρονα τη διαμόρφωση του ακόμη ρευστού πολιτικού σκηνικού στη χώρα.



Στόχος του γερμανικού υπ. Εσωτερικών μαζί με το υπ. Εξωτερικών είναι πρώτον να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τους νέους συσχετισμούς στη Συρία υπό τον Αλ Σάρα. «Προς το παρόν εξετάζουμε κυρίως πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή» ανέφερε η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ σε συνέντευξή της στα ΜΜΕ του ομίλου Funke.

Ποιες δυνατότητες εξετάζονται

Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διερευνηθούν οι εξής επιλογές: από την πλευρά η συνέχιση της παραμονής στη Γερμανία για όσους είναι πλέον ενταγμένοι πλήρως στη γερμανική κοινωνία και οικονομία και από την άλλη η εθελοντική επιστροφή στη Συρία όσων επιθυμούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους, σε περίπτωση που η κατάσταση σταθεροποιηθεί και έχοντας τη στήριξη του γερμανικού κράτους.

Επίσης, σύμφωνα με την πρόταση Φέζερ θα πρέπει να είναι δυνατές και αναγκαστικές απελάσεις για όσους βρίσκονται στη Γερμανία με καθεστώς προστασίας και έχουν διαπράξει εγκλήματα.



«Σε αυτό το πεδίο οι νομικές δυνατότητες που διαθέτουμε πλέον έχουν ενισχυθεί και θα τις χρησιμοποιήσουμε, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση στη Συρία» ανέφερε η Γερμανίδα υπουργός.



Μετά την πτώση του Άσαντ η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών έλαβε την απόφαση για αναστολή της εξέτασης νέων αιτημάτων ασύλου από τη Συρία, μέχρι να σχηματιστεί ευκρινής εικόνα για την νέα πολιτική και κοινωνική κατάσταση που διαμορφώνεται στη Συρία.



Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας σήμερα ζουν στη Γερμανία περίπου 975.000 άνθρωποι με καταγωγή από τη Συρία. Οι περισσότεροι ήρθαν στη Γερμανία και έλαβαν άσυλο το 2015 εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που μαινόταν στη χώρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.