Το σχόλιο να γίνει ο Καναδάς η 51η αμερικανική πολιτεία, επανέλαβε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφού ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε ότι παραιτείται.

Πρόκειται για μία πρόταση - «αστείο» που είχε κάνει ξανά στο παρελθόν, μαζί με την αναφορά στον πρωθυπουργό ως «κυβερνήτη Τζάστιν Τριντό».

Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό του δίκτυο, το Truth Social, έγραψε ότι «Πολλοί άνθρωποι στον Καναδά αγαπούν το να είναι η 51η πολιτεία».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν πλέον να υφίστανται τα τεράστια εμπορικά ελλείμματα και τις επιδοτήσεις που χρειάζεται ο Καναδάς για να μην βουλιάξει. Ο Τζάστιν Τριντό το γνώριζε αυτό και παραιτήθηκε. Αν ο Καναδάς συγχωνευόταν με τις ΗΠΑ, δεν θα υπήρχαν δασμοί, οι φόροι θα μειώνονταν κατά πολύ και θα ήταν ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ από την απειλή των ρωσικών και κινεζικών πλοίων που τους περιβάλλουν συνεχώς. Μαζί, τι σπουδαίο Έθνος θα ήταν!!!».

Πηγή: skai.gr

