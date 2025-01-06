Για μία άμεση σύγκρουση με την Τουρκία πρέπει να προετοιμαστεί το Ισραήλ σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Nagel Committee για τον προϋπολογισμό άμυνας και στρατηγική ασφαλείας.

Η επιτροπή, που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση, προειδοποιεί ότι οι φιλοδοξίες της Τουρκίας να αποκαταστήσει την επιρροή της Οθωμανικής Εποχής ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένες εντάσεις με το Ισραήλ, που είναι πιθανό να κλιμακωθούν σε σύγκρουση.

Η έκθεση επισημαίνει τον κίνδυνο οι συριακές φατρίες να ευθυγραμμιστούν με την Τουρκία, δημιουργώντας μια νέα και ισχυρότερη απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. «Η απειλή από τη Συρία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι ακόμη πιο επικίνδυνο από την ιρανική απειλή», αναφέρει η έκθεση, προειδοποιώντας ότι οι τουρκικές υποστηριζόμενες δυνάμεις ενδέχεται να ενεργούν ως πληρεξούσιοι, ενισχύοντας την περιφερειακή αστάθεια.

Η εκτίμηση της επιτροπής έρχεται εν μέσω της ολοένα και πιο επιθετικής πολιτικής του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην περιοχή, η οποία κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι έρχεται σε αντιπαράθεση με τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.