Ο διοικητής των ουκρανικών χερσαίων δυνάμεων Μιχαήλο Ντραπάτι παραδέχτηκε σήμερα ότι υπάρχουν "προβλήματα" στην ταξιαρχία "Άννα του Κιέβου", η οποία εν μέρει εκπαιδεύτηκε και εξοπλίστηκε από τη Γαλλία, μετά τις αποκαλύψεις στον Τύπο για περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας και λιποταξίας.

«Επιβεβαιώνω ασφαλώς ότι υπήρχαν προβλήματα με τη διοίκηση και τη διαδικασία εκπαίδευσης», παραδέχτηκε ενώπιον πολλών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου, αλλά "ίσως όχι στην κλίμακα που παρουσιάζεται".

«Στο μέτρο του δυνατού, όλα αυτά τα προβλήματα βρίσκονται στο στάδιο της επίλυσης», συνέχισε, διαβεβαιώνοντας ότι είναι "ελάχιστος" ο αριθμός των λιποταξιών των στρατιωτών που εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία.

Η ταξιαρχία "Άννα του Κιέβου" αποτελεί αντικείμενο διαμάχης μετά την επιστροφή της τον περασμένο μήνα από τη Γαλλία, όπου εκπαιδεύτηκαν 2.300 από τους 4.500 στρατιώτες που τη συγκροτούν.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό δημοσιογράφο Γιούρι Μπουτούσοφ, σχεδόν 1.700 στρατιώτες της ταξιαρχίας λιποτάκτησαν, οι περισσότεροι από αυτούς πριν καν η μονάδα τους αναπτυχθεί στο μέτωπο, και 50 κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη Γαλλία.

Περιέγραψε "ένα πλήρες οργανωτικό χάος" στην αρχική εκπαίδευση της ταξιαρχίας και κατηγόρησε το ουκρανικό γενικό επιτελείο ότι έστειλε μερικούς από αυτούς τους στρατιώτες σε άλλες μονάδες για να "κλείσουν τρύπες", δηλαδή για τη στελέχωσή τους.

Έρευνα διενεργείται ήδη για περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας και λιποταξίας στις τάξεις αυτής της ταξιαρχίας, έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο στις 2 Ιανουαρίου.

«Υπήρχαν ορισμένα προβλήματα και εξακολουθούν να υπάρχουν, κανείς δεν τα κρύβει», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο υποστράτηγος Μιχαήλο Ντραπάτι.

"Λαμβάνουμε ορισμένα μέτρα, κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση και τον συντονισμό, ώστε αυτή η στρατιωτική μονάδα να είναι πραγματικά έτοιμη να εκπληρώσει τις αποστολές της", πρόσθεσε.

Αναγνώρισε επίσης, σε μια σπάνια παραδοχή του ουκρανικού γενικού επιτελείου, ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ταξιαρχία "Άννα του Κιέβου" ήταν "συστημικά για άλλες ταξιαρχίες": "Αυτό δεν είναι μυστικό".

Για να τα λύσουμε, "χρειάζεται επίσης μια συνεκτική προσέγγιση", τόνισε, τη στιγμή που οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν στο πεδίο της μάχης τα ρωσικά στρατεύματα, τα οποία είναι περισσότερα και καλύτερα εξοπλισμένα.

Επιπλέον, ο Μιχαήλο Ντραπάτι δήλωσε ότι ο στρατός του "προκαλεί απώλειες συνεχώς" στις δυνάμεις της Μόσχας στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπου ελέγχει εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους από τον Αύγουστο του 2024.

Οι ρωσικές δυνάμεις δήλωσαν την Κυριακή ότι τα ουκρανικά στρατεύματα ξεκίνησαν νέα επίθεση σε αυτή τη συνοριακή περιοχή στο ρωσικό έδαφος.

Ωστόσο, ο Ουκρανός υποστράτηγος δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία και αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση στην πόλη Κουράχοβε της ανατολικής Ουκρανίας, την οποία ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε έπειτα από μάχες τριών μηνών "Δεν είναι δικός μου τομέας", είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

