Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αύριο Πέμπτη μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας), με πολλούς ηγέτες παρόντες στο Παρίσι και άλλους να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Εκτός του Μακρόν και του Ζελένσκι, στη γαλλική πρωτεύουσα θα βρίσκονται επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Θα ακολουθήσει στις 14:00 (15:00 ώρα Ελλάδας) τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ και στη συνέχεια συνέντευξη Τύπου στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται στο Παρίσι σήμερα, όπου είναι προγραμματισμένο να έχει δείπνο με τον Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Περίπου 30 ηγέτες χωρών που συγκροτούν τη «Συμμαχία των προθύμων», θα αξιολογήσουν «την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ως απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, και θα αποφασίσουν για τα περαιτέρω βήματα, προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας και να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και στάλθηκε στους συμμετέχοντες.

Στις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν ο Ουκρανός πρόεδρος πάει στη Μόσχα, με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου να δηλώνει ωστόσο ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία στρατιωτικά αν οι διαπραγματεύσεις με το Κίεβο αποτύχουν.

Απαντώντας άμεσα το Κίεβο, απέρριψε την πρόταση αυτή ως απαράδεκτη.

