Σοκ στη Λισαβόνα μετά το τραγικό δυστύχημα με τους 15 νεκρούς στο τελεφερίκ Γκλόρια

Οι αρχές δεν αναγνώρισαν τα θύματα ούτε αποκάλυψαν εθνικότητές, αλλά ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και αλλοδαποί - Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία 

Λισαβόνα

Ημέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε η Πέμπτη από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας μετά το τραγικό δυστύχημα στο εμβληματικό τελεφερίκ Gloria της Λισαβόνας, σήμα κατατεθέν της πορτογαλικής πρωτεύουσας και αγαπημένο αξιοθέατο των τουριστών.

Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ την Τετάρτη κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 18, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας επειγόντων ιατρικών περιστατικών στους δημοσιογράφους.

Οι αρχές δεν αναγνώρισαν τα θύματα ούτε αποκάλυψαν τις εθνικότητές τους, αλλά ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και αλλοδαποί. Πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

«Είναι μια τραγική μέρα για την πόλη μας. … Η Λισαβόνα πενθεί, είναι ένα τραγικό, τραγικό περιστατικό», δήλωσε ο δήμαρχος της πορτογαλικής πρωτεύουσας, Κάρλος Μοέδας, ο οποίος με ανάρτησή του στο X ανακοίνωσε ότι κήρυξε τριήμερο πένθος.

Πλάνα από το σημείο έδειχναν το κατεστραμμένο κίτρινο τελεφερίκ, το οποίο μεταφέρει επιβάτες πάνω - κάτω σε μια απότομη πλαγιά στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα σε ανακοίνωση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι αρχές θα μπορέσουν σύντομα να διαπιστώσουν τα αίτια της σύγκρουσης.

Αστυνομικοί ερευνητές επιθεωρούσαν το σημείο, ενώ το γραφείο του εισαγγελέα ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα, όπως συμβαίνει συνήθως σε ατυχήματα δημόσιων μεταφορών.

Η γραμμή, που άνοιξε το 1885, συνδέει το κέντρο της Λισαβόνας κοντά στην πλατεία Restauradores με την περιοχή Bairro Alto (Άνω Συνοικία), η οποία είναι γνωστή για τη ζωντανή νυχτερινή ζωή της.

Είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που λειτουργεί η δημοτική εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Carris και χρησιμοποιείται τόσο από τουρίστες όσο και από κατοίκους.

Η Carris ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης είχαν τηρηθεί», συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και των καθημερινών επιθεωρήσεων.

Η γραμμή Glória μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, σύμφωνα με τον δήμο.

Τα δύο βαγόνια της γραμμής, καθένα από τα οποία μπορεί να μεταφέρει περίπου 40 επιβάτες, είναι συνδεδεμένα στις δύο άκρες ενός συρματόσχοινου έλξης, με την κίνηση να παρέχεται από ηλεκτρικούς κινητήρες που βρίσκονται στα ίδια τα βαγόνια.

Το CNN Portugal μετέδωσε ότι το βαγόνι που βρισκόταν στο κάτω άκρο της γραμμής δεν υπέστη ζημιές, ωστόσο επιβάτες πηδούσαν από τα παράθυρα τη στιγμή του συμβάντος. 

Η Πορτογαλία, και ειδικά η Λισαβόνα, έχει γνωρίσει μεγάλη τουριστική άνθηση την τελευταία δεκαετία, με επισκέπτες να κατακλύζουν το κέντρο της πόλης κατά τους θερινούς μήνες.

