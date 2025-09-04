Ημέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε η Πέμπτη από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας μετά το τραγικό δυστύχημα στο εμβληματικό τελεφερίκ Gloria της Λισαβόνας, σήμα κατατεθέν της πορτογαλικής πρωτεύουσας και αγαπημένο αξιοθέατο των τουριστών.

Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ την Τετάρτη κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 18, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας επειγόντων ιατρικών περιστατικών στους δημοσιογράφους.

🔴PORTUGAL🇵🇹| #Tragedy in #Lisbon : the derailment of the #GloriaFunicular, a popular tourist attraction in the Capital left at least 15 dead and several injured on Wednesday, Sept 3. The machine, which can carry up to 42 people, is more than a century old, having opened in 1885. pic.twitter.com/xSCK4E81S8 — Nanana365 (@nanana365media) September 3, 2025

he derailment of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Οι αρχές δεν αναγνώρισαν τα θύματα ούτε αποκάλυψαν τις εθνικότητές τους, αλλά ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και αλλοδαποί. Πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

«Είναι μια τραγική μέρα για την πόλη μας. … Η Λισαβόνα πενθεί, είναι ένα τραγικό, τραγικό περιστατικό», δήλωσε ο δήμαρχος της πορτογαλικής πρωτεύουσας, Κάρλος Μοέδας, ο οποίος με ανάρτησή του στο X ανακοίνωσε ότι κήρυξε τριήμερο πένθος.

Πλάνα από το σημείο έδειχναν το κατεστραμμένο κίτρινο τελεφερίκ, το οποίο μεταφέρει επιβάτες πάνω - κάτω σε μια απότομη πλαγιά στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

🚨BREAKING🚨:LISBON FUNICULAR DERAILS 🚋



Close-up footage shows the Elevador da Glória, one of the city’s most iconic trams, after it jumped the tracks in central Lisbon. Emergency services rushed to the scene, with at least 3 fatalities confirmed. pic.twitter.com/zZ3D03PAXi — The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025

Ο πρόεδρος Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα σε ανακοίνωση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι αρχές θα μπορέσουν σύντομα να διαπιστώσουν τα αίτια της σύγκρουσης.

Αστυνομικοί ερευνητές επιθεωρούσαν το σημείο, ενώ το γραφείο του εισαγγελέα ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα, όπως συμβαίνει συνήθως σε ατυχήματα δημόσιων μεταφορών.

Η γραμμή, που άνοιξε το 1885, συνδέει το κέντρο της Λισαβόνας κοντά στην πλατεία Restauradores με την περιοχή Bairro Alto (Άνω Συνοικία), η οποία είναι γνωστή για τη ζωντανή νυχτερινή ζωή της.

Είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που λειτουργεί η δημοτική εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Carris και χρησιμοποιείται τόσο από τουρίστες όσο και από κατοίκους.

Η Carris ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης είχαν τηρηθεί», συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και των καθημερινών επιθεωρήσεων.

Η γραμμή Glória μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, σύμφωνα με τον δήμο.

Τα δύο βαγόνια της γραμμής, καθένα από τα οποία μπορεί να μεταφέρει περίπου 40 επιβάτες, είναι συνδεδεμένα στις δύο άκρες ενός συρματόσχοινου έλξης, με την κίνηση να παρέχεται από ηλεκτρικούς κινητήρες που βρίσκονται στα ίδια τα βαγόνια.

Το CNN Portugal μετέδωσε ότι το βαγόνι που βρισκόταν στο κάτω άκρο της γραμμής δεν υπέστη ζημιές, ωστόσο επιβάτες πηδούσαν από τα παράθυρα τη στιγμή του συμβάντος.

Η Πορτογαλία, και ειδικά η Λισαβόνα, έχει γνωρίσει μεγάλη τουριστική άνθηση την τελευταία δεκαετία, με επισκέπτες να κατακλύζουν το κέντρο της πόλης κατά τους θερινούς μήνες.

#BREAKING: Lisbon’s iconic Gloria Funicular derailed, killing 3 and injuring around 20 after the car broke loose and crashed into a building. pic.twitter.com/iq5CmPVnZc — Intel Net (@IntelNet0) September 3, 2025

A Câmara Municipal de Lisboa decreta três dias de Luto Municipal pelas vítimas do trágico acidente no Ascensor da Glória.

Apresento as minhas sentidas condolências a todas as famílias e amigos das vítimas. Lisboa está de luto. — Carlos Moedas (@Moedas) September 3, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.