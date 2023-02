Οι γονείς της 21χρονης που λέει ότι είναι η Μαντλίν ξεσπούν: «Είμαστε συντετριμμένοι, πάντα ήθελε να είναι δημοφιλής»

«Συντετριμμένοι» δηλώνουν οι γονείς της 21χρονης Τζούλια Βέντελ, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η αγνοούμενη Μαντλίν Μακάν, η οποία εξαφανίστηκε το 2007.

Η 21χρονη από το Βρότσλαβ ισχυρίστηκε πριν λίγο καιρό ότι έχει αποδείξεις πώς ίσως εκείνη να είναι το αγνοούμενο κορίτσι. Σε λογαριασμό που δημιούργησε στο Instagram ως @iammadeleinemcann, λέει ότι είναι 21 ετών αλλά πιστεύει ότι η ηλικία της μπορεί να είναι λάθος και να είναι 19 ετών – όσο θα ήταν τώρα η Μαντλίν αν ζούσε.

Μέχρι στιγμής η βρετανική αστυνομία δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για την υπόθεση αλλά ούτε και οι γονείς της μικρής Μαντλίν η οποία εξαφανίστηκε ενώ έκαναν οικογενειακές διακοπές στην Πορτογαλία το καλοκαίρι του 2007. Η πρώτη ανακοίνωση ωστόσο ήρθε από τους γονείς της ίδιας της 21χρονης Τζούλια οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες με πρωταγωνίστρια την κόρη τους.

Julia Faustyna, Wandelt or Wendell? Woman claiming to be Madeleine McCann goes by 3 different surnames - #MadeleineMcCann #missingperson #missingpeoplecanada



