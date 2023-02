Νεαρή γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι η μικρή Μαντλίν – Τεστ DNA ζήτησε η οικογένεια 

Νέα ελπίδα ότι ίσως βρέθηκε η κόρη τους έδωσε στους Κέιτ και Τζέρι Μακάν μια 21χρονη γυναίκα από την Πολωνία, η οποία ισχυρίζεται ότι υπάρχουν πολλές και βάσιμες πιθανότητες να είναι αυτή το 3χρονο κοριτσάκι που εξαφανίστηκε το 2007 από το θέρετρο Αλγκάβε στην Πορτογαλία.

Η Τζούλια Βέντελ, από την Πολωνία, σε λογαριασμό που δημιούργησε στο Instagram ως @iammadeleinemcann, λέει ότι είναι 21 ετών αλλά πιστεύει ότι η ηλικία της μπορεί να είναι λάθος και να είναι 19 ετών – όσο θα ήταν τώρα η Μαντλίν αν ζούσε.

Επίσης, παρουσιάζει πολλά στοιχεία τα οποία την κάνουν να είναι σχεδόν σίγουρη ότι είναι η Μαντλίν – όπως διάφορα περίεργα γεγονότα στη ζωή της, κάτι που άκουσε τυχαία από τη γιαγιά της πριν λίγοςυ μήνες, ανακρίβειες στις αφηγήσεις συγγενών και ακόμα ότι έχει μια φακίδα στο πόδι της και μια κηλίδα στο μάτι της στα ίδια σημεία με τη Μαντλίν.

Edge of my seat... they have announced they will be doing a DNA test.. do you think this is #MadeleineMccann ????? 😳😳😳 #truecrime #missing #madeleine #missingchildren #truecrimecommunity pic.twitter.com/Y6W3zvcnQ4

Σύμφωνα την αστυνομία της Γερμανίας, η μικρή Μαντλίν δολοφονήθηκε από τον βασικό ύποπτο της υπόθεσης Κρίστιαν Μπρύκνερ, ο οποίος είναι φυλακισμένος - ωστόσο, παρά τις εκτεταμένες έρευνες , το πτώμα του κοριτσιού δεν βρέθηκε ποτέ αφήνοντας πάντα το παράθυρο της ελπίδας ανοιχτό για τους γονείς της.

It is difficult for me to see how this could be Madeleine McCann, but I suppose anything is possible. The McCann family has agreed to a DNA test. Julia Wendell seems rather convinced. #MissingChild pic.twitter.com/xfcZdsX9V0