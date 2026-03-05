Δύο γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ, οι «Vovan» και «Lexus», έβαλαν στο στόχαστρό τους τον γιο του έκπτωτου σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, και του παρουσιάστηκαν ως σύμβουλοι του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

Ένας από τους φαρσέρ μάλιστα ντύθηκε σαν τον Αδόλφο Χίτλερ και του συστήθηκε ως «Αδόλφ», ενώ ο δεύτερος εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κουστούμι.

Ο φαρσέρ που υποδύθηκε τον ηγέτη των ναζί ισχυρίστηκε ότι μίλησε με τον Μερτς και πως ο γερμανικός στρατός είναι έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν. «Οι μυστικές μας υπηρεσίες είναι έτοιμες να βομβαρδίσουν την Τεχεράνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🇷🇺🇮🇷 MUST WATCH! Famous Russian Pranksters Troll Reza Pahlavi!



Vovan & Lexus, posing as advisers to Germany’s Chancellor Merz contacted him, one introducing himself as “Adolf” and even appearing on camera dressed to resemble Adolf Hitler. Despite the obvious absurdity, Pahlavi… pic.twitter.com/1JZuWEKqYV — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 4, 2026

Ο Παχλαβί εκτίμησε τη «σκληρή στάση της γερμανικής κυβέρνησης» έναντι του ιρανικού καθεστώτος και δήλωσε πως: «Όσο περισσότερες χώρες συμμετέχουν στη συμμαχία για την επίθεση κατά του καθεστώτος του Ιράν, τόσο καλύτερα». «Είναι θετικό για εμάς να συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή τη σταυροφορία», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν θα επέστρεφε στην Τεχεράνη και θα αναλάμβανε την κυβέρνηση, ο Παχλαβί είπε ότι επικοινωνεί με Ισραηλινούς και Αμερικανούς. Ωστόσο, ανέφερε πως πρώτα θα έπρεπε «να εξουδετερωθούν οι Φρουροί της Επανάστασης και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών».

Επίσης, εξέφρασε την ετοιμότητά του να παρέμβει και να καλύψει το κενό, σε περίπτωση που το «καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας πέσει».

Το βίντεο έχει γίνει viral στα social media και δεν υπάρχει ακόμη αντίδραση από τον Παχλαβί σχετικά με την αυθεντικότητά του.

Πάντως, οι ίδιοι Ρώσοι έχουν κάνει αντίστοιχες φάρσες και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

