Τουλάχιστον 6 κρουαζιερόπλοια με χιλιάδες επιβάτες παραμένουν αγκυροβολημένα σε λιμάνια του Ντουμπάι, του Άμπου Ντάμπι και της Ντόχα, με τους τουρίστες «εγκλωβισμένους» όχι μόνο στην περιοχή αλλά και πάνω στα πλοία, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και χωρίς τρόπο διαφυγής.

Σύμφωνα με τουριστικές πηγές, οι εταιρείες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο είναι οι MSC Cruises και Celestyal Cruises. Στα κρουαζιερόπλοια εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, με τις επιβιβάσεις και αποβιβάσεις να απαγορεύονται, μέχρι νεωτέρας.

Βρετανοί επιβάτες περιέγραψαν στην Daily Mail σουρεαλιστικές στιγμές πάνω στα κρουαζιερόπλοια, ενώ γύρω τους μαίνεται ο πόλεμος: άλλοι συνεχίζουν τις διακοπές τους σαν να μη συμβαίνει τίποτα, «χορεύοντας γύρω από την πισίνα» και άλλοι κλαίνε και προσεύχονται.

Ο Ντάρεν Λι, από το Μάντσεστερ, βρίσκεται με την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένου ενός 12χρονου γιου του, στο MSC Euribia στο Ντουμπάι, χωρίς να γνωρίζει πότε θα καταφέρουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Όπως περιέγραψε, στον ουρανό από πάνω τους σημειώνονται συνεχείς αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων και drones.

« Κάποια στιγμή ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε ακριβώς από πάνω μας και όλοι έτρεξαν πανικόβλητοι μέσα» είπε. Ωστόσο, «κάποιοι συνέχιζαν τη ζωή τους σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Έξω, γύρω από την πισίνα, χόρευαν, ενώ εμείς μείναμε μέσα για να νιώθουμε πιο ασφαλείς», ανέφερε.

Ένας άλλος επιβάτης που κάνει κρουαζιέρα με την οικογένεια του, ο κ. Λι, είπε ότι οι ανησυχίες του για το αν θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι υπερτερούν των φόβων του για τον πόλεμο.

Όπως είπε, «ανησυχώ που δεν θα μπορέσω να γυρίσω σπίτι σύντομα, δεν ανησυχώ για τον πόλεμο αυτή τη στιγμή». Μάλιστα, παρά το χάος, ο γιος του «δεν θέλει στην πραγματικότητα να γυρίσει πίσω, καθώς απολαμβάνει να παίζει ποδόσφαιρο όλη μέρα, κάθε μέρα».

Καθώς οι μέρες περνούν, εκτός από την ψυχολογική πίεση, αρχίζει να τίθεται και ένα πιο πρακτικό ζήτημα επιβίωσης: οι σχετικά με το πόσο καιρό θα παραμείνουν οι επιβάτες εγκλωβισμένοι και πώς τα πλοία θα αντεπεξέλθουν στην παροχή βασικών υπηρεσιών - όπως τρόφιμα και νερό - αρχίζουν και πληθαίνουν...





