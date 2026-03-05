Σκηνές που θυμίζουν διαδηλώσεις για το Βιετνάμ σημειώθηκαν στο Κογκρέσο, όταν παρασημοφορημένος ένστολος βετεράνος διαδήλωσε κατά του πολέμου στο Ιράν.

Ο βετεράνος φώναζε «κανείς δεν θέλει να πεθάνει για το Ισραήλ» και «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ», και έδωσε σκληρή μάχη για να μην απομακρυνθεί από την αίθουσα, με ομάδα αστυνομικών και της ασφάλειας του Κογκρέσου, και τελικά μεταφέρθηκε σηκωτός στην κυριολεξία.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

