Θετικός στον κορωνοϊό ο Άλμπερτ Μπουρλά

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο επικεφαλής της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στο Twitter. Ενημέρωσε επίσης ότι έχει λάβει τέσσερις δόσεις εμβολίου και ακολουθεί αγωγή με το αντιικό χάπι Paxlovid.

I would like to let you know that I have tested positive for #COVID19. I am thankful to have received four doses of the Pfizer-BioNTech vaccine, and I am feeling well while experiencing very mild symptoms. I am isolating and have started a course of Paxlovid.