Στην Άγκυρα έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι , τον οποίο και υποδέχτηκε θερμά ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπρ Ταγίπ Ερντογάν. Ο αλ Σίσι πραγματοποιεί επίσκεψη που έχει στόχο να βάλει τέλος σε μια δεκαετία διενέξεων μεταξύ των δύο χωρών.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Σίσι και την αντιπροσωπεία στην Άγκυρα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κυβερνήτης της Άγκυρας Βασίπ Σαχίν και άλλοι αξιωματούχοι συνόδευσαν τον Ερντογάν στην τελετή υποδοχής του Σίσι.

Ο Ερντογάν, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Σίσι τον περασμένο Φεβρουάριο στο Κάιρο, αντάλλαξε με τον Αιγύπτιο ηγέτη χειραψία κατά την κάθοδο του τελευταίου από το αεροπλάνο, σύμφωνα με τις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία.

Ερντογάν και Σίσι μετέβησαν στη συνέχεια στο Προεδρικό συγκρότημα. Οι δυο τους θα προεδρεύσουν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας - Αιγύπτου.

Οι δύο άνδρες πρόκειται επίσης να υπογράψουν σήμερα μια σειρά συμφωνιών, ενώ γύρω στις 17:00 θα μιλήσουν στους δημοσιογράφους, όπως ανακοινώθηκε από την τουρκική προεδρία.

Η επίσκεψη του Σίσι στην Τουρκία γίνεται μετά από πρόσκληση του Ερντογάν.

Πηγή: skai.gr

