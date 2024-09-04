Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην Άγκυρα ο αλ Σίσι μετά από 12 χρόνια - Θερμή υποδοχή από τον Ερντογάν (Φωτογραφίες)

Οι δύο χώρες πρόκειται να υπογράψουν συμφωνίες άμυνας, ενέργειας και εμπορίου  

Ερντογάν- Σίσι

Στην Άγκυρα έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι , τον οποίο και υποδέχτηκε θερμά ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπρ Ταγίπ Ερντογάν. Ο αλ Σίσι πραγματοποιεί  επίσκεψη που έχει στόχο να βάλει τέλος σε μια δεκαετία διενέξεων μεταξύ των δύο χωρών.

αεροσκαφος

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Σίσι και την αντιπροσωπεία στην Άγκυρα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κυβερνήτης της Άγκυρας Βασίπ Σαχίν και άλλοι αξιωματούχοι συνόδευσαν τον Ερντογάν στην τελετή υποδοχής του Σίσι. 

Ο Ερντογάν, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Σίσι τον περασμένο Φεβρουάριο στο Κάιρο, αντάλλαξε με τον Αιγύπτιο ηγέτη χειραψία κατά την κάθοδο του τελευταίου από το αεροπλάνο, σύμφωνα με τις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία.

Τουρκία

Ερντογάν και Σίσι μετέβησαν στη συνέχεια στο Προεδρικό συγκρότημα. Οι δυο τους θα προεδρεύσουν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας - Αιγύπτου.

Οι δύο άνδρες πρόκειται επίσης να υπογράψουν σήμερα μια σειρά συμφωνιών, ενώ γύρω στις 17:00 θα μιλήσουν στους δημοσιογράφους, όπως ανακοινώθηκε από την τουρκική προεδρία.

Η επίσκεψη του Σίσι στην Τουρκία γίνεται μετά από πρόσκληση του Ερντογάν.

Τουρκια

σισι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλ Σίσι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark