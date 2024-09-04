Πόλεμος στην Ουκρανία: Αποπέμφθηκαν οι περισσότεροι υπουργοί που υπέβαλαν παραιτήσεις

Συνεχίζεται το κύμα καρατομήσεων στα υψηλότερα κλιμάκια εξουσίας στην Ουκρανία, καθώς οι περισσότεροι υπουργοί που υπέβαλαν παραιτήσεις αποπέμφθηκαν με την έγκριση του κοινοβουλίου (Ράντα) το οποίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του. «Η Ουκρανία χρειάζεται νέα ενέργεια» δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον προωθούμενο ανασχηματισμό.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Ουκρανίας Ρουσλάν Στεφαντσούκ ανέφερε ότι ο Ντμίτρο Κουλέμπα έχει ήδη υποβάλει την επιστολή παραίτησής του. Πρόσθεσε ότι η παραίτηση απερχόμενου ΥΠΕΞ θα «εξεταστεί σε μια από τις προσεχείς συνεδριάσεις της ολομέλειας», αλλά δεν έδωσε ημερομηνία.

Ειδικότερα με τις έως στιγμής πληροφορίες:

Ο Ντένις Μαλιούσκα αποπέμφθηκε από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ νομοθέτες τον χειροκροτούσαν θερμά.

Ο Ρουσλάν Στρίλετς απομακρύνθηκε από τη θέση του Υπουργού Προστασίας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Η Όλχα Στεφανίσινα αποπέμφθηκε από τη θέση της Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή και Ευρωατλαντική Ένταξη.

Η Ιρίνα Βερεσούκ παραμένει στη θέση της υπουργού για την επανένταξη των Προσωρινά Κατεχόμενων Εδαφών της Ουκρανίας, καθώς δεν εγκρίθηκε η απομάκρυνσή της.

Ο Αλεξάντερ Καμίσιν, Υπουργός Στρατηγικής Βιομηχανιών, επίσης καρατομήθηκε.

Μετά την προέλαση στο Κουρσκ, η Ρωσία φαίνεται ότι αναλαμβάνει εκ νέου την πρωτοβουλία των κινήσεων, προωθούμενη προς τη στρατηγικής σημασίας περιοχή του Ποκρόφσκ, η οποία αποτελεί επιμελητειακό κόμβο για το Κίεβο, και επιτιθέμενη ακόμα και στη δυτική Ουκρανία, στα σύνορα με την Πολωνία. Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι κατέλαβαν νέο οικισμό, την Πρεχίστιβκα.

Προωθώντας «ευρύ ανασχηματισμό», όπως χαρακτηρίζεται στο Κίεβο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας φαίνεται ότι καρατομεί υπουργούς και στελέχη κρατικών φορέων, είτε για λόγους διαφθοράς, είτε επειδή δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, είτε, όπως λένε οι αντίπαλοί του, ως «εξιλαστήρια θύματα» και «αποδιοπομπαίους τράγους», όποτε η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει κοινωνικοπολιτικά και στρατιωτικά προβλήματα.



Η παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα και ένας σημαντικός ανασχηματισμός της κυβέρνησης «αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό» ενόψει δύσκολων λίγων μηνών για την Ουκρανία, σχολίασε βουλευτής στην εφημερίδα Kyiv Independent. Την Τρίτη, ο Ζελένσκι απέπεμψε τον αναπληρωτή προσωπάρχη του, Ροστισλάβ Σούρμα.



«Είναι ένας μεγάλος ανασχηματισμός. Αναμενόταν πολύ καιρό πριν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ολεξάντρ Μερέζκο, Ουκρανός βουλευτής και πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του κοινοβουλίου. «Μπροστά μας έχουμε δύσκολες στιγμές, ένα δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα. Ίσως αυτός ο ανασχηματισμός σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τη νέα περίοδο προκλήσεων για την Ουκρανία» σημείωσε ο νομοθέτης.

