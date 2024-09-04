Η οικογένεια ενός Βρετανού, μέλους ομάδας επτά εργαζομένων σε ανθρωπιστική οργάνωση οι οποίοι σκοτώθηκαν τον Απρίλιο στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινό πλήγμα, ζήτησε σήμερα από την κυβέρνηση της Βρετανίας να ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατό του.

Ο 47χρονος Τζέιμς Κίρμπι εργαζόταν στη μη κυβερνητική οργάνωση World Central Kitchen (WCK) όταν σκοτώθηκε στη Γάζα.

Μία Αυστραλή, ένας Πολωνός, ένας Καναδοαμερικανός, δύο ακόμη Βρετανοί όπως και ένας Παλαιστίνιος επίσης σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε τότε παραδεχθεί ένα «σοβαρό λάθος».

«Πρέπει να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα για αυτή την επίθεση εναντίον αθώων εργαζομένων σε ανθρωπιστική οργάνωση και τα στοιχεία πρέπει να εξεταστούν, αν είναι απαραίτητο, από δικαστήριο», δήλωσε η Λουίζ Κίρμπι, ξαδέλφη του Τζέιμς, εξ ονόματος της οικογένειάς του.

«Πρέπει να κατανοήσουμε πώς μπόρεσε να συμβεί αυτή η καταστροφή», πρόσθεσε σήμερα πριν την έναρξη τελετής στο Μπρίστολ στη μνήμη του Τζέιμς Κίρμπι.

Η Λουίζ Κίρμπι εξήγησε ότι η έρευνα δεν αφορά μόνο την οικογένειά της, σκοπός της θα πρέπει να είναι «να μάθουμε πώς η Βρετανία φροντίζει τους πολίτες της και τις οικογένειές τους όταν ένας Βρετανός πολίτης φονεύεται παράνομα από ένα άλλο κράτος».

Η οικογένεια Κίρμπι «συγκινήθηκε» από τις επιστολές συλλυπητηρίων που έλαβε από τον βασιλιά Κάρολο και τη σύζυγό του Καμίλα, όπως και από τον Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος ήταν υπουργός Εξωτερικών όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

«Εκτιμούμε τη συμπόνια και τον σεβασμό που μας έδειξαν, αλλά έχουμε επίσης ανάγκη από διαφάνεια», υπογράμμισε η Λουίζ Κίρμπι. «Έχουμε ανάγκη να μάθουμε» ποιος «ευθύνεται», ώστε «να μην επαναληφθεί» κάτι αντίστοιχο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, απαντώντας σε ερώτημα του AFP, υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν μπορούν «ποτέ να δικαιολογηθούν».

«Το Ισραήλ πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και να φροντίσει να μην επαναληφθεί αυτή η τραγωδία», πρόσθεσε.

Ο Τζέιμς Κίρμπι υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό στη Βοσνία και το Αφγανιστάν προτού γίνει σύμβουλος ασφαλείας εταιρειών. Με αυτή την αρμοδιότητα συμμετείχε στην αποστολή της WCK στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

