Λαβρόφ προς ΗΠΑ: Μην παίζετε με τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ερωτηθείς για την πιθανή παράδοση αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αστειεύονται με τις «κόκκινες γραμμές» της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Ουάσιγκτον χάνει την αίσθηση του «αμοιβαίου περιορισμού» με τη Ρωσία και αυτό είναι επικίνδυνο.

Απειλές Πεσκόφ

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία προσαρμόζει το πυρηνικό της δόγμα, επειδή οι ΗΠΑ και οι δυτικοί τους σύμμαχοι απειλούν τη χώρα, κλιμακώνοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία και αγνοώντας τα νόμιμα συμφέροντα ασφαλείας της Μόσχας.

Η Ρωσία, η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, κάνει αλλαγές στο πυρηνικό της δόγμα, το οποίο ορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες η Μόσχα θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα, λόγω της αυξανόμενης υποστήριξης της Δύσης προς την Ουκρανία, στην οποία εισέβαλε η Ρωσία το 2022.

Στην πιο λεπτομερή εξήγηση που έχει δώσει μέχρι σήμερα η Μόσχα, ο Πεσκόφ συνέδεσε την κίνηση αυτή άμεσα με τις «απειλές» που δημιουργεί η Δύση και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι καταστρέφουν την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Η Δύση, σημείωσε ο Πεσκόφ, απέρριψε τον διάλογο με τη Ρωσία και ακολούθησε γραμμή επίθεσης κατά των συμφερόντων ασφαλείας της, τροφοδοτώντας παράλληλα «τον θερμό πόλεμο στην Ουκρανία».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο άρχων της πίστας στη διαδικασία πρόκλησης έντασης», τόνισε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου διευκρίνισε επίσης ότι η αναθεώρηση του πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και πρόσθεσε ότι οι τρέχουσες εντάσεις θα αναλυθούν προσεκτικά και μετά θα διαμορφωθεί η βάση για τις προτεινόμενες αλλαγές.

Το υπάρχον πυρηνικό δόγμα, το οποίο ορίστηκε με διάταγμα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν το 2020, προβλέπει ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην περίπτωση πυρηνικής επίθεσης από εχθρό ή συμβατικής επίθεσης που απειλεί την ύπαρξη του ρωσικού κράτους.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ είναι μακράν οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο, καθώς έχουν περίπου το 88% των πυρηνικών όπλων που υπάρχουν παγκοσμίως, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων. Και οι δύο εκσυγχρονίζουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια, ενώ η Κίνα ενισχύει ταχύτατα το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία πυροδότησε την μεγαλύτερη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση μετά την Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα το 1962, ενώ και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να χάσουν τον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.