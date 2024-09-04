Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι επισκέπτεται σήμερα την Άγκυρα για συνομιλίες με τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, στην πρώτη του προεδρική επίσκεψη εδώ και 12 χρόνια εν μέσω της αναθέρμανσης των παγωμένων σχέσεων των δύο περιφερειακών δυνάμεων.

Η ανταποδοτική επίσκεψη Σίσι στην Τουρκία έρχεται μετά το ταξίδι του Ερντογάν στο Κάιρο τον Φεβρουάριο του 2024 – αντίστοιχα το πρώτο ταξίδι του Τούρκου προέδρου στην Αίγυπτο από το 2012.

Η ατζέντα των συνομιλιών

Στην Άγκυρα αλ Σίσι και Ερντογάν θα προεδρεύσουν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας - Αιγύπτου.

«Όλες οι πτυχές των σχέσεων Τουρκίας-Αιγύπτου θα επανεξεταστούν και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου θα συζητηθούν πιθανά βήματα για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

«Εκτός από τις διμερείς σχέσεις, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, ιδίως για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη» προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται οι ευκαιρίες μακροπρόθεσμης συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, του τουρισμού και της αμυντικής βιομηχανίας. Ο στόχος για τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος κυμαίνεται σήμερα στα 10 δισ. δολάρια, έχει τεθεί στα 15 δισ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα αξιολογηθούν τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Πότε έσπασε ο πάγος

Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2013 στην Αίγυπτο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εισήλθαν σε περίοδο κρίσης και οι διπλωματικές τους σχέσεις υποβαθμίστηκαν σε επίπεδο επιτετραμμένου. Ο Ταγίπ Ερντογάν είχε ταχθεί στο πλευρό του Αιγύπτιου ανατραπέντα προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι, χαρακτηρίζοντας τον Αλ-Σίσι «δολοφόνο και πραξικοπηματία».

Ο πάγος μεταξύ των δύο προέδρων άρχισε να λιώνει τον Νοέμβριο του 2022, όταν αντήλλαξαν χειραψία στο περιθώριο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Κατάρ και με τον αμοιβαίο διορισμό πρέσβεων από τις δύο χώρες το περασμένο καλοκαίρι.

Στις αρχές Αυγούστου, επισκέφθηκε το Κάιρο ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και εκεί είχε ανακοινώσει ότι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας - Αιγύπτου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αιγύπτιου προέδρου στην Τουρκία και ότι ο ίδιος και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Μπάντρ Αμπντελάτι συζήτησαν τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη συνάντηση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

