Ο βομβαρδισμός της 1ης Απριλίου ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε Παλαιστίνιο και επτά αλλοδαπούς εργαζόμενους ανθρωπιστικής μη κυβερνητικής οργάνωσης, στη Λωρίδα της Γάζας ήταν αποτέλεσμα «σοβαρών» σφαλμάτων και παραλείψεων του στρατού του Ισραήλ, αναφέρει πόρισμα έρευνας της κυβέρνησης της Αυστραλίας που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η έρευνα, που ανατέθηκε στον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου αεροπορίας της Αυστραλίας Μαρκ Μπίνσκιν, δόθηκε εντολή να διενεργηθεί από την Καμπέρα διότι στη σειρά τριών αεροπορικών πληγμάτων έχασε τη ζωή της υπήκοος της χώρας, η Λαλζόμι «Ζόμι» Φράνκομ, 43 ετών. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν τρεις Βρετανοί, ένας Αμερικανοκαναδός, ένας Πολωνός κι ο παλαιστίνιος οδηγός και διερμηνέας της ομάδας.

Τα επτά θύματα εργάζονταν για την αμερικανική ΜΚΟ World Central Kitchen (WCK), που έχει ιδρύσει ο διάσημος ισπανός σεφ Χοσέ Αντρές.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε πως υπήρξε σειρά «σφαλμάτων» σε διάφορα επίπεδα.

Η επίθεση δεν έγινε «επίτηδες», ή «εσκεμμένα» εναντίον της WCK, σύμφωνα με το πόρισμα, που θυμίζει ότι η εσωτερική έρευνα των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων συμπέρανε πως διαπράχθηκε «σοβαρό σφάλμα που οφειλόταν σε λαθεμένη αναγνώριση, λάθη στη λήψη αποφάσεων και παραβιάσεις των κανόνων εμπλοκής και των συνηθισμένων επιχειρησιακών διαδικασιών».

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι ισραηλινοί στρατιωτικοί νόμιζαν πως η οχηματοπομπή της ανθρωπιστικής οργάνωσης μετέφερε μαχητές της Χαμάς επειδή στην οροφή του ενός από τα αυτοκίνητα διακρινόταν ένοπλος φρουρός, που εργαζόταν για τη WCK.

«Σε αυτό το συμβάν φαίνεται πως οι μηχανισμοί ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ απέτυχαν, κάτι που οδήγησε σε λάθη στη λήψη αποφάσεων και σε λαθεμένη αναγνώριση».

Το πιο σημαντικό λάθος ήταν πως δεν διαβάστηκε το δρομολόγιο που θα ακολουθούσε το προσωπικό της WCK : είχε υποβληθεί στον ισραηλινό στρατό εκ των προτέρων κι είχε λάβει έγκριση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν συνειδητοποίησαν το λάθος τους παρά όταν άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες και οπτικό υλικό σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, περίπου μια ώρα μετά τον βομβαρδισμό, κατά το πόρισμα.

Πέρα από τη λιτανεία παραβιάσεων των επιχειρησιακών κανόνων, το πόρισμα του κ. Μπίνσκιν σημειώνει πως η αντίδραση ήταν «προσήκουσα». Δυο αξιωματικοί απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους και άλλοι τρεις επιπλήχτηκαν, αναφέρει το κείμενο.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, η Πένι Γουόνγκ, κάλεσε το Ισραήλ να ζητήσει συγγνώμη, επιμένοντας πως η κυβέρνησή της θα συνεχίσει να ασκεί πίεση ώστε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν πλήρως για τις πράξεις τους, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων.

«Η αυστραλιανή κυβέρνηση θα επιμείνει ώσπου οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις να έχουν την προσήκουσα προστασία», είπε σε δημοσιογράφους. «Η καλύτερη προστασία για τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και για τους αμάχους είναι η κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε η κυρία Γουόνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

