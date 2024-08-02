Σήμερα θα γίνει στο Κατάρ η ταφή του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, την ώρα που το Ιράν και οι σύμμαχοί του ετοιμάζουν την απάντησή τους στο Ισραήλ, αυξάνοντας τους φόβους για επικίνδυνη διάχυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Χανίγια ζούσε για χρόνια εξόριστος στη Ντόχα, όπου είχαν μεταφερθεί και μέλη της οικογένειάς του.

Μετά την επίσημη τελετή της κηδείας του με χιλιάδες κόσμου, χθες στην Τεχεράνη, θα γίνουν δεήσεις στο τζαμί του Ιμάμη Μοχάμαντ μπιν Άμπντελ Ουάχαμπ, το μεγαλύτερο στην πρωτεύουσα του εμιράτου, τη Ντόχα.Η Χαμάς κάλεσε η σημερινή να γίνει «ημέρα οργής», μετά την ταφή του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της, να γίνουν «πορείες οργής από κάθε τζαμί» αφού ολοκληρωθεί η προσευχή της Παρασκευής.

Ο Ισμαήλ Χανίγια, διευκρίνισε το κίνημά του, θα ενταφιαστεί σε νεκροταφείο στη Λουσάιλ, στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας του Κατάρ, με παρόντες πολίτες και ηγέτες «του αραβικού και του ισλαμικού κόσμου».

Η Τουρκία κήρυξε εθνικό πένθος την ημέρα ταφής του ημέρα εθνικού πένθους.

Το Ιράν, η Χαμάς και η Χεζμπολάχ κατηγόρησαν το Ισραήλ για τη δολοφονία. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την πλευρά τους ότι το «μοναδικό» πλήγμα εκτός επικράτειας στο οποίο προχώρησαν προχθές το βράδυ ήταν εκείνο που σκότωσε τον Φουάντ Σουκρ, κορυφαίο στέλεχος της Χεζμπολάχ, σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Νεκρός από βόμβα κρυμμένη για επί δύο μήνες

Δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο πέντε αξιωματούχους χωρών της Μέσης Ανατολής, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ανέφερε ότι ο Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε όταν πυροδοτήθηκε βόμβα κρυμμένη για σχεδόν δυο μήνες στην κατοικία όπου διέμενε, παρότι θεωρητικά το κτίριο φυλάσσεται αυστηρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης, καθώς αποτελεί μέρος πελώριου συγκροτήματός τους σε πλούσια συνοικία στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Διαμηνύοντας πως τα αντίποινα είναι «αναπόφευκτα», ο Χασάν Νασράλα είπε πως «το Ισραήλ δεν ξέρει ποιες κόκκινες γραμμές παραβίασε» κατά τη διάρκεια της κηδείας του Φουάντ Σουκρ.

Το βράδυ, το κίνημα ανακοίνωσε πως εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες τύπου Κατιούσα εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανταλλάσσει πυρά καθημερινά με τον ισραηλινό στρατό στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις στην Τεχεράνη και στη Βηρυτό εντείνουν την ανησυχία για τον κίνδυνο ανάφλεξης σε όλη τη Μέση Ανατολή, ανάμεσα από τη μια στο Ισραήλ και τους συμμάχους του, με κυριότερο τις ΗΠΑ, κι από την άλλη το Ιράν και δυνάμεις προσκείμενες σε αυτό στον Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ και στην Υεμένη.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες πως το Ισραήλ έχει «πολύ υψηλό επίπεδο» προετοιμασίας για οποιοδήποτε σενάριο, «αμυντικό ή επιθετικό», σύμφωνα με το γραφείο του.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του στην ασφάλεια του Ισραήλ μπροστά σε όλες τις απειλές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των προσκείμενων σε αυτό τρομοκρατικών οργανώσεων Χαμάς, Χεζμπολά και Χούθι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.

Μερικές ώρες αργότερα ο κ. Μπάιντεν δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και έκρινε ότι η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς δεν βοηθά να «διευθετηθεί» η κατάσταση.

Χθες χιλιάδες άνθρωποι σε πένθος, με παλαιστινιακές σημαίες ή πορτρέτα του Ισμαήλ Χανίγια, παραβρέθηκαν στην κηδεία του, που σημαδεύτηκε από προτροπές για εκδίκηση.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάς Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος απείλησε το Ισραήλ πως το περιμένει «σκληρή τιμωρία», έψαλλε προσευχή για τους νεκρούς μπροστά στα φέρετρα του Ισμαήλ Χανίγια και σωματοφύλακά του, καλυμμένα με παλαιστινιακές σημαίες.

Το κίνημα Ανσάρ Αλλάχ, πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, διεμήνυσε χθες πως θα υπάρξει «στρατιωτική απάντηση» στην «επικίνδυνη κλιμάκωση» στην οποία προχώρησε κατ’ αυτό το Ισραήλ.

Σύμφωνα με χωριστό δημοσίευμα των Τάιμς της Νέας Υόρκης, που επικαλέστηκαν τρεις ιρανούς αξιωματούχους χωρίς να τους κατονομάσουν, ο αγιατολάς Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας προχθές Τετάρτη, διέταξε να εξαπολυθούν απευθείας πλήγματα στο Ισραήλ σε ανταπόδοση για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια.

Το Κατάρ φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της Χαμάς κατόπιν συμφωνίας με τις ΗΠΑ από το 2012, αφού έκλεισαν τα γραφεία του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στη Δαμασκό.

Ο Ισμαήλ Χανίγια διαδραμάτιζε ρόλο-κλειδί στις διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, συνομιλώντας με τους μεσολαβητές του Κατάρ, που πλέον εκφράζουν δημόσια αμφιβολίες για το αν έχει νόημα η συνέχιση του εγχειρήματος μετά τη δολοφονία του.

Η διεθνής κοινότητα παρότρυνε να επιδειχθεί ψυχραιμία και να συνεχιστεί η προσπάθεια για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν πως τα αντίποινα του Ιράν και συμμάχων του θα είναι μετρημένα, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

«Το Ιράν και η Χεζμπολά δεν θέλουν να παίξουν το παιγνίδι του Νετανιάχου», να του δώσουν «τα προσχήματα που χρειάζεται για να σύρει τις ΗΠΑ σε πόλεμο», εκτίμησε η Άμαλ Σάαντ, ειδική στη Χεζμπολά.

Η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, μετά την επίθεση του Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, όταν έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 39 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39.480 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.