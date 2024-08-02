Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ξαφνικές πλημμύρες στους πρόποδες των Ιμαλαΐων στην Ινδία και χιλιάδες προσκυνητές που εγκλωβίστηκαν ενώ βρισκόντουσαν καθ'οδόν για σημαντικό ναό των ινδουιστών χρειάστηκε να απομακρυνθούν από την περιοχή αυτή με ελικόπτερα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Κινητοποιούμε πολλά ελικόπτερα για να απομακρύνουμε τους προσκυνητές που βρισκόντουσαν καθ'οδόν» για ναό και 13 θάνατοι έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, δήλωσε στο AFP ο Βινόντ Κουμάρ Σουμάν, αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στο κρατίδιο Ουταραχάντ, στη βόρεια Ινδία.

Περίπου 3.700 άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν καθώς μετέβαιναν στον ναό του Κενταρνάτ, τόπο προσκυνήματος αφιερωμένο στον Σίβα, θεό της ινδουιστικής θρησκείας.

Ο τόπος προσκυνήματος βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 3.600 μέτρων πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και η πρόσβαση σε αυτόν είναι δυνατή μόνον το καλοκαίρι, ακολουθώντας μακρά διαδρομή 22 χιλιομέτρων.

Χιλιάδες προσκυνητές συρρέουν εκεί κάθε χρόνο το καλοκαίρι, την περίοδο που οι βροχές των μουσώνων βρίσκονται στην κορύφωσή τους.

Οι μουσώνες στη Νότια Ασία από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο προσφέρουν ανάπαυλα στη ζέστη του καλοκαιριού και είναι ζωτικής σημασίας για την αναπλήρωση των αποθεμάτων νερού. Ωστόσο, φέρνουν επίσης πλημμύρες και κατολισθήσεις, που προκαλούν ζημιές και θανάτους, οι οποίοι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με ειδικούς.

Χθες, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που συνδέονται με τους μουσώνες προκάλεσαν πλημμύρες στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 2 άνθρωποι, ενώ αγνοείται η τύχη 28 στο κρατίδιο Χιμαχάλ Πραντές, γειτονικό του Ουταραχάντ.

Πάνω από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτήν την εβδομάδα στις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στο κρατίδιο της Κεράλα, στη νότια Ινδία, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, ενώ σχεδόν 200 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σημείωσαν οι τοπικές αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν ζωντανοί σε σπίτι και διασώθηκαν σήμερα, τρεις ημέρες μετά τις φονικές κατολισθήσεις στην Κεράλα, παράκτιο κρατίδιο που είναι δημοφιλές στους τουρίστες, καθώς επιταχύνθηκαν οι επιχειρήσεις έρευνας μετά την κατασκευή σημαντικής γέφυρας που συνέβαλε στη μεταφορά εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.