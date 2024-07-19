Τεχνικό χάος και στη Γερμανία

Ένα παγκόσμιο τεχνικό πρόβλημα πιθανώς σε συστήματα που χρησιμοποιεί η Μicrosoft προκαλεί σήμερα χάος σε πολλές χώρες, και στη Γερμανία. Οι αιτίες δεν είναι ακόμη ξεκάθαρες, όμως σύμφωνα με γερμανικά μέσα γίνεται λόγος για αρχικό πρόβλημα στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Crowdstrike από τις ΗΠΑ, όταν εκεί κατέρρευσε το σύστημα antivirus Falcon, που χρησιμοποιείται από τη Microsoft.



Στη Γερμανία από το πρωί έχουν ακυρωθεί όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στις εξής εταιρείες: Ryanair, Turkish Airlines, Vueling και Eurowings.

Βερολίνο: Ακυρώσεις πτήσεων την πρώτη μέρα των διακοπών

Κι όλα αυτά κατά την πρώτη μέρα των σχολικών διακοπών στη γερμανική πρωτεύουσα, στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Aντίστοιχα προβλήματα, ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται και στο αεροδρόμιο του Αμβούργου.



Δύο κλινικές στο Κίελο και το Λύμπεκ αναγκάστηκαν επίσης να ακυρώσουν μη επείγουσες επεμβάσεις, προσπαθώντας να διασφαλίσουν τουλάχιστον την απρόσκοπτη λειτουργία των επειγόντων. Προβλήματα παρουσιάζονται επίσης σε γερμανικά σούπερ μάρκετ, τράπεζες αλλά και ΜΜΕ.



Aντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται σήμερα σε πολλές άλλες χώρες, από τις ΗΠΑ έως τη Μεγάλη Βρετανία, ακόμη και σε μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα όπως το SKY NEWS, αλλά και σε χρηματιστήρια και άλλες μεγάλες εταιρείες.

