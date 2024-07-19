Ρωσικό δικαστήριο έκρινε σήμερα ένοχο τον Αμερικανό δημοσιογράφο Έβαν Γκέρσκοβιτς (Evan Gershkovich) για κατασκοπεία και τον καταδίκασε σε κάθειρξη 16 ετών σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, σε μια υπόθεση παρωδία, όπως τη χαρακτήρισε ο εργοδότης του, η Wall Street Journal.

A court in Yekaterinburg has convicted Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich of espionage and sentenced him to 16 years in a high security penal colony. The trial has been dismissed as a ‘sham’ by US officials & the WSJ. pic.twitter.com/1tSodId4pR July 19, 2024

Η δίκη του 32χρονου Γκέρσκοβιτς, που αρνείται κάθε παρανομία και δηλώνει ότι οι κατηγορίες σε βάρος του είναι ψευδείς, ξεκίνησε τον περασμένο μήνα κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ της Ρωσίας.

Είναι ο πρώτος Αμερικανός δημοσιογράφος που συλλαμβάνεται με την κατηγορία της κατασκοπείας στη Ρωσία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

A court in Russia has sentenced Evan Gershkovich, the WSJ reporter arrested last year on absurd espionage charges, to 16 years in high-security prison.



Russia rushed through the trial and didn't bother presenting public evidence. It may be a prelude to an exchange. Free Evan! pic.twitter.com/GhfxllwrEw — max seddon (@maxseddon) July 19, 2024

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Γκέρσκοβιτς είχε συλλέξει μυστικές πληροφορίες έπειτα από εντολές της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) για εταιρία που κατασκευάζει τεθωρακισμένα για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο ίδιος, η εφημερίδα του και η κυβέρνηση των ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες και δηλώνουν ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως δημοσιογράφου διαπιστευμένου από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών για να εργαστεί εκεί.

Οι υποθέσεις κατασκοπείας συχνά θέλουν μήνες για να διεκπεραιωθούν.

Η ασυνήθιστη ταχύτητα με την οποία διεξήχθη η δίκη του Γκέρσκοβιτς ενίσχυσε τις εικασίες ότι είναι πιθανή μια συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, που θα περιλαμβάνει τον Γκέρσκοβιτς και άλλους Αμερικανούς που κρατούνται στη Ρωσία.

