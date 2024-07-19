Λογαριασμός
Σε κάθειρξη 16 ετέν καταδικάστηκε στη Ρωσία ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς - Βίντεο

Ο πρώτος Αμερικανός δημοσιογράφος που συλλαμβάνεται με την κατηγορία της κατασκοπείας στη Ρωσία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, θα μεταφερθεί σε σωφρονιστική αποικία υψίστης ασφαλείας

Έβαν Γκέρσκοβιτς (Evan Gershkovich)

Ρωσικό δικαστήριο έκρινε σήμερα ένοχο τον Αμερικανό δημοσιογράφο Έβαν Γκέρσκοβιτς (Evan Gershkovich)  για κατασκοπεία και τον καταδίκασε σε κάθειρξη 16 ετών σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, σε μια υπόθεση παρωδία, όπως τη χαρακτήρισε ο εργοδότης του, η Wall Street Journal.

Η δίκη του 32χρονου Γκέρσκοβιτς, που αρνείται κάθε παρανομία και δηλώνει ότι οι κατηγορίες σε βάρος του είναι ψευδείς, ξεκίνησε τον περασμένο μήνα κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ της Ρωσίας.

Είναι ο πρώτος Αμερικανός δημοσιογράφος που συλλαμβάνεται με την κατηγορία της κατασκοπείας στη Ρωσία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Γκέρσκοβιτς είχε συλλέξει μυστικές πληροφορίες έπειτα από εντολές της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) για εταιρία που κατασκευάζει τεθωρακισμένα για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο ίδιος, η εφημερίδα του και η κυβέρνηση των ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες και δηλώνουν ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως δημοσιογράφου διαπιστευμένου από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών για να εργαστεί εκεί.

Οι υποθέσεις κατασκοπείας συχνά θέλουν μήνες για να διεκπεραιωθούν.

Η ασυνήθιστη ταχύτητα με την οποία διεξήχθη η δίκη του Γκέρσκοβιτς  ενίσχυσε τις εικασίες ότι είναι πιθανή μια συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, που θα περιλαμβάνει τον Γκέρσκοβιτς και άλλους Αμερικανούς που κρατούνται στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

