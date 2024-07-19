Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός



Μόλις ο δεύτερος ξένος ηγέτης μετά από τον Μπιλ Κλίντον το 1997 που απευθύνεται στους υπουργούς της βρετανικής κυβέρνησης συμμετέχει στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έγινε το πρωί στο Λονδίνο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποδέχθηκε την πρόσκληση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, τον οποίο κάλεσε «να δείξει ηγεσία» και να βοηθήσει την Ουκρανία ως προς τις δυνατότητες μεγάλου πυραυλικού βεληνεκούς.

Today, I addressed the UK Cabinet and emphasized that London has the decision-making power to steer this war towards its end. And it will be the right conclusion—just and fair. pic.twitter.com/jXtnuC82LN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024

Ο κ. Στάρμερ χαρακτήρισε την επίσκεψη Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ «πραγματικό κομμάτι ιστορίας» και δήλωσε «ακλόνητη στήριξη» στην Ουκρανία.

Πάντως αργότερα εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης είπε πως οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow που έχει παράσχει στο Κίεβο στο Λονδίνο «προορίζονται για την άμυνα της Ουκρανίας». Απαντούσε σε ερώτηση για το πόσο η Βρετανία έχει τους περιορισμούς στη χρήση των πυραύλων της από τους Ουκρανούς ώστε να πλήξουν στόχους εντός του ρωσικού εδάφους

Πηγή: skai.gr

