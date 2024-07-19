Πληροφορίες σχετικά με τις αναζητήσεις που έκανε στο διαδίκτυο ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς λίγες μέρες πριν αποπειραθεί να πυροβολήσει τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα το FBI.

Ο δράστης είχε ψάξει στο διαδίκτυο σχετικά με τη σύλληψη ενός δράστη αλλά και για τους γονείς του, ο οποίος είχε εξαπολύσει μαζική επίθεση στο Μίσιγκαν σε λύκειο το 2021. Παράλληλα, επισκεπτόταν ιστοσελίδες για το πώς να κατασκευάζει εκρηκτικά.Λίγα λεπτά πριν αποπειραθεί να δολοφονήσει τον Τραμπ έκανε ένα screenshot του πρώην προέδρου από ένα livestream από το Μπάτλερ στην Πενσυλβάνια.

Μια εβδομάδα πριν από τον πυροβολισμό, αναζήτησε επίσης στο Διαδίκτυο την ημερομηνία του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών και πού σχεδίαζε να μιλήσει ο Τραμπ, καθώς και άλλες αναζητήσεις για τον Τραμπ και τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Αυτές οι λεπτομέρειες ήταν μεταξύ εκείνων που κοινοποίησαν αξιωματούχοι του FBI και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ σε μια ενημέρωση την Τετάρτη.

Οι ερευνητές παραμένουν προβληματισμένοι σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του δράστη καθώς ελάχιστα είναι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους για τις πολιτικές ή ιδεολογικές του προθέσεις.

Όμως, οι αναζητήσεις του στο διαδίκτυο έδωσαν στους ερευνητές μια πιο λεπτομερή εικόνα της πιθανής νοοτροπίας του πριν από την επίθεση. Οι εμπειρογνώμονες του FBI χτίζουν το προφίλ των δραστών με βάση τα ευρήματα, είπε το FBI.

Πηγή: skai.gr

