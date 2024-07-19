Τα συστήματα υπολογιστών «έπεσαν» σε όλο τον κόσμο σήμερα, δημιουργώντας προβλήματα στη λειτουργία υπηρεσιών σε αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες, μέσα ενημέρωσης και σε χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και το χρηματιστήριο του Λονδίνου, μετά την κατάρρευση» ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου προγράμματος κυβερνοασφάλειας της CrowdStrike το οποίο επηρέασε και υπηρεσίες της Microsoft Corp. όπως του cloud της.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο «ψηφιακό μπλακ άουτ» από το 2017.

Η CrowdStrike προειδοποίησε τους πελάτες της την Παρασκευή ότι το προϊόν παρακολούθησης απειλών Falcon Sensor προκάλεσε κατάρρευση του λογισμικού Windows της Microsoft. Το πρόβλημα προκλήθηκε από "ελαττωματική" αναβάθμιση λογισμικού της CrowdStrike, το οποίο δημιούργησε προβλήματα στο cloud Azure της Microsoft και στις υπηρεσίες λογισμικού γραφείου 365.

Αυτή την εικόνα (blue screen of death) είδαν πολλοί χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων μετά το «ψηφιακό μπλακ άουτ»:

«Δεν είναι κυβερνοεπίθεση»: Καθησυχάζει η CrowdStrike για το πρόβλημα που «έριξε» τα δίκτυα παγκοσμίως

Μετά το τεχνικό πρόβλημα που «έριξε» τα δίκτυα, ο πρόεδρος και CEO της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike Τζορτζ Κερτζ, καθησυχάζει την παγκόσμια κοινή γνώμη αναφέροντας στον λογαριασμό του στο X πως το πρόβλημα εντοπίστηκε και ότι δεν πρόκειται για περιστατικό ασφαλείας ή κυβερνοεπίθεση».

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024

Επιδιορθώθηκε η αιτία του προβλήματος λέει η Microsoft

Ο τεχνολογικός κολοσσός Microsoft ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι επιδιορθώθηκε η υποκείμενη αιτία του τεχνικού προβλήματος, σημειώνοντας ότι τα κατάλοιπα των συνεπειών από τα προβλήματα κυβερνοασφάλειας εξακολουθούν να επηρεάζουν κάποιες εφαρμογές και υπηρεσίες του Office 365.

Νωρίτερα, η Microsoft ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η «επηρεαζόμενη ενημέρωση αφαιρέθηκε».

«Στην Ελλάδα είναι πολύ μεμονωμένα τα προβλήματα» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ενώ οι τράπεζες μέχρι τώρα στην Ελλάδα δεν αναφέρουν προβλήματα από Microsoft.

Προβλήματα στις αερομεταφορές

Πολλά αεροδρόμια ανακοίνωσαν ότι επηρεάστηκαν από τη βλάβη και κυρίως αυτά του Βερολίνου, το Άμστερνταμ- Σίπχολ, όλα τα ισπανικά, ενώ κάποιες αεροπορικές εταιρείες ανέφεραν επίσης προβλήματα: οι αμερικανικές Delta, United, American Airlines, οι ευρωπαϊκές Air France, Ryanair καθώς και τρεις ινδικές.

Το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «καθώς το παγκόσμιο φαινόμενο τεχνικής βλάβης σε συστήματα πληροφορικής παραμένει σε εξέλιξη, το επιβατικό κοινό που πρόκειται να ταξιδέψει, παρακαλείται να επικοινωνεί προηγουμένως με την αεροπορική εταιρεία του.»

Σύμφωνα με στέλεχος στον τομέα επικοινωνίας του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, από το πρωί έχουν ακυρωθεί τρείς - εκ των συνολικά πέντε - πτήσεων προς ΗΠΑ και μικρός αριθμός προς ευρωπαϊκούς και άλλους προορισμούς όπως την Γερμανία, καθώς ορισμένα αεροδρόμια του εξωτερικού παραμένουν κλειστά εξαιτίας των παραπάνω προβλημάτων. Αν και ορισμένες εκ των αεροπορικών εταιρειών έχουν εμφανίσει προβλήματα λειτουργίας στα πληροφοριακά τους συστήματα έχουν καταφύγει σε παραδοσιακές μεθόδους με manual Check In (χρήση καρτών κλπ). Τέλος, σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, αν και είναι περιορισμένες, οι καθυστερήσεις υφίστανται.

Στο αεροδρόμιο Βερολίνου ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις μεταξύ 08:00 και 10:00, σε μια ημέρα μάλιστα αυξημένης κίνησης, καθώς χθες άρχισαν οι σχολικές διακοπές για το κρατίδιο του Βερολίνου. Οι εταιρίες Eurowings, Ryanair, Vueling και Turkish Airlines αντιμετώπισαν προβλήματα στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, ενώ μικρότερης διάρκειας ήταν οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας και της Βάδης - Βυρτεμβέργης, όπου η διαδικασία check-in έπρεπε να γίνει «με το χέρι».

Η αεροπορική εταιρία Lufthansa έκανε λόγο για «ελαφρύ πλήγμα» στις λειτουργίες της και προειδοποίησε για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων ή και ακυρώσεων κάποιων πτήσεών της.

Το αεροδρόμιο Gatwick στο Λονδίνο ανακοίνωσε πως έχει επηρεαστεί από τα προβλήματα και πως οι επιβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στο check in και στους ελέγχους.

Οι επιβάτες στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου στη Βρετανία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αυτόματα μηχανήματα καρτών επιβίβασης, ενώ οι οθονές δείχνουν μήνυμα που αναφέρει ότι "ο σέρβερ είναι εκτός διαδικτύου", δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Το αεροδρόμιο Schiphol στην Ολλανδία -- ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης -- ανέφερε ότι έχει επίσης επηρεαστεί από την παγκόσμια τεχνική βλάβη, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες που είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν σήμερα θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με την αεροπορική τους εταιρεία. Το αεροδρόμιο Schiphol στο Αμστερνταμ δήλωσε πως λόγω της “παγκόσμιας βλάβης του συστήματος” οι πτήσεις από και προς το συγκεκριμένο αεροδρόμιο “χαρτογραφούνται”. Η αεροπορική KLM ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα στα συστήματα καθιστά αδύνατη τη διεκπεραίωση πτήσεων.

"Η βλάβη έχει επηρεάσει τις πτήσεις από και προς το Σίπχολ", εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, προσθέτοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο πόσες πτήσεις αφορά το πρόβλημα.

Η Ισπανία κάνει λόγο για «ένα συμβάν στο σύστημα πληροφορικής» το οποίο έπληξε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Η ΑΕΝΑ (η αρχή αεροδρομίων της Ισπανίας η οποία επιβλέπει τα αεροδρόμια της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης καθώς και άλλα που βρίσκονται στη χώρα), με ανάρτησή της στο X αναφέρει ότι το πρόβλημα "στα συστήματα των υπολογιστών ενδέχεται να δημιουργήσουν καθυστερήσεις.

Η Aena διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αεροδρομίων σε μήνυμά της στο Χ έκανε λόγο για πιθανές «καθυστερήσεις».

Η σκανδιναβική εταιρεία SAS επεσήμανε ότι τεχνικά προβλήματα επηρεάζουν το σύστημα κρατήσεών της, καθιστώντας αδύνατη την κράτηση εισιτηρίου μέσω του διαδικτύου.

Προβλήματα ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει και το αεροδρόμιο της Πράγας στο σύστημα check-in που χρησιμοποιεί μεγάλος αριθμός αεροπορικών εταιρειών, σημειώνοντας ότι κάποιες αναχωρήσεις θα καθυστερήσουν.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο Edinburgh της Σκωτίας, το πρόβλημα στα συστήματα σημαίνει “μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στα αεροδρόμια”.

Και η Ryanair επιβεβαίωσε προβλήματα στο δίκτυό της, προτείνοντας στους επιβάτες της να φτάνουν στο κάθε αεροδρόμιο απ όπου αναχωρεί η πτήση τους τουλάχιστον τρεις ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Διαταραχές στα συστήματά της καταγράφει και η Air France, τονίζοντας ωστόσο πως όσες πτήσεις βρίσκονται ήδη στον αέρα δεν έχουν επηρεαστεί.

Εισιτήρια, check-in και κρατήσεις έχουν επηρεαστεί, ανακοίνωσε η Turkish Airlines. “Οι ομάδες μας εργάζονται για να επιλύσουν το πρόβλημα το νωρίτερο δυνατόν” ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Προβλήματα καταγράφουν και τα τρένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σημαντικότερη εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων στη Βρετανία ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκε από τεχνικό πρόβλημα του συστήματος πληροφορικής, κάτι το οποίο θα οδηγήσει «πιθανόν σε ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής».

Προβλήματα καταγράφονται και σε νοσοκομεία σε Γερμανία και Αγγλία.

«Πρόβλημα» ύψους 16 δισ. δολ. για την CrowdStrike

Βουτιά καταγράφουν οι μετοχές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike, καθώς ενημέρωση σε λογισμικό της οδήγησε σε τεράστια τεχνικά προβλήματα σε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Η μετοχή της εταιρείας σημειώνει πτώση 20% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Η πτώση αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο της αξίας της και μεταφράζεται σε 16 δισ. δολ.

Την ίδια στιγμή κατά 2,5% υποχωρούν και οι μετοχές της Microsoft η οποία επίσης ανακοίνωσε προβλήματα στις υπηρεσίες της cloud και στο Microsoft 365.

