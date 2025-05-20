Ομοσπονδιακό έγκλημα η δημοσίευση «εκδικητικής πορνογραφίας», με νομοσχέδιο του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη Δευτέρα ένα νομοσχέδιο που καθιστά ομοσπονδιακό έγκλημα τη δημοσίευση «εκδικητικής πορνογραφίας» — είτε πρόκειται για πραγματικές εικόνες είτε για υλικό που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο νόμος “Take It Down Act”, που εγκρίθηκε με ευρεία διακομματική υποστήριξη, ποινικοποιεί τη μη συναινετική δημοσίευση προσωπικών και ερωτικών εικόνων, ενώ παράλληλα απαιτεί την άμεση αφαίρεσή τους από διαδικτυακές πλατφόρμες.

«Με την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, αμέτρητες γυναίκες έχουν παρενοχληθεί μέσω deepfakes και άλλων εικόνων που διακινούνται χωρίς τη θέλησή τους», δήλωσε ο Τραμπ κατά την τελετή υπογραφής στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.

«Από σήμερα, αυτό καθίσταται πλήρως παράνομο», πρόσθεσε. «Όποιος διανέμει σκόπιμα περιεχόμενο χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου θα αντιμετωπίζει έως και τρία χρόνια φυλάκισης».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ιστότοποι που δεν αφαιρούν τις εικόνες εντός 48 ωρών θα αντιμετωπίζουν αστικές κυρώσεις.

Η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, στήριξε το νομοσχέδιο από τον Μάρτιο και παραβρέθηκε στην τελετή, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στον Λευκό Οίκο. Το χαρακτήρισε «εθνική νίκη που θα βοηθήσει γονείς και οικογένειες να προστατεύσουν τα παιδιά από την εκμετάλλευση στο διαδίκτυο».

Το πρόβλημα των deepfakes και των ανηλίκων

Οι deepfakes βασίζονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ρεαλιστικών, αλλά ψεύτικων βίντεο και εικόνων — συχνά σεξουαλικού περιεχομένου. Παρότι έχουν στοχευθεί διασημότητες όπως η Τέιλορ Σουίφτ και η Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτέζ, ειδικοί προειδοποιούν πως και οι «κοινές γυναίκες» είναι το ίδιο ευάλωτες.

Πρόσφατα έχουν καταγραφεί σκάνδαλα σε αμερικανικά σχολεία, όπου μαθητές δημιουργούν deepfakes σεξουαλικού περιεχομένου για συμμαθητές τους, με οδυνηρές συνέπειες όπως παρενόχληση, εκφοβισμό και εκβιασμό.

Ανησυχίες για πιθανή λογοκρισία

Παρότι αρκετές πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια και η Φλόριντα, έχουν ήδη νόμους κατά των deepfakes, το νέο ομοσπονδιακό νομοσχέδιο εγείρει ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου. Η οργάνωση Electronic Frontier Foundation προειδοποίησε ότι ο νόμος μπορεί να δώσει «επικίνδυνη εξουσία στους ισχυρούς να απαιτούν την αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου που απλώς δεν τους αρέσει».

Ωστόσο, το νομοσχέδιο απαιτεί από τις πλατφόρμες να έχουν διαδικασίες ώστε να αφαιρούν γρήγορα μη συναινετικό ερωτικό υλικό, όταν ειδοποιούνται από τα ίδια τα θύματα.

Πηγή: skai.gr

