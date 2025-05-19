Ζελένσκι προς Τραμπ: «Μην λάβεις αποφάσεις για τον πόλεμο χωρίς εμάς»

«Μην λάβεις αποφάσεις για τον πόλεμο χωρίς εμάς». Αυτή ήταν η έκκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ντόναλντ Τραμπ όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

«Πριν από τη συνομιλία του με τον Πούτιν του ζήτησα να μην λάβει καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς εμάς», είπε ο Ζελένσκι. «Αυτά είναι ζητήματα αρχής για εμάς και πολύ σημαντικά».

«Είναι η γη μας, δεν θα αποσύρουμε τα στρατεύματά μας από το έδαφός μας... σημαίνει ότι δεν θέλουν ειρήνη... αν απαιτήσουν αυτό που ξέρουμε, δεν θα συμφωνήσουμε» διεμήνυσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πούτιν απαιτεί απόσυρση ουκρανικών στρατευμάτων από 4 περιοχές που είναι ουκρανικές.

«Αυτό σημαίνει ότι (η Ρωσία) δεν θέλει ειρήνη», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. «Αν απαιτήσουν αυτό που ξέρουμε, δεν θα συμφωνήσουμε», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το Κίεβο και οι εταίροι του εξετάζουν το ενδεχόμενο να οργανώσουν μια σύνοδο με τη συμμετοχή των ηγετών της Ουκρανίας, της Ρωσίας, των ΗΠΑ, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο μετά τις δύο τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο ο Ζελένσκι είπε ότι ελπίζει η συνάντηση αυτή να διεξαχθεί το συντομότερο δυνατόν.

Η σύνοδος θα μπορούσε να φιλοξενηθεί από την Τουρκία, το Βατικανό ή την Ελβετία, πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι ζήτησε περαιτέρω κυρώσεις στον ρωσικό τραπεζικό και ενεργειακό τομέα.

Η Ουκρανία δεν φοβάται να διεξάγει απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία δήλωσε ακόμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο Facebook, προσθέτοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή να συσταθεί μια μόνιμη, διευρυμένη εθνική ομάδα διαπραγματεύσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε συνάντηση που είχε νωρίτερα ενημερώθηκε για τις διπλωματικές προσπάθειες που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη για τον τερματισμό του πολέμου και τη σύναψη ουσιαστικής και διαρκούς ειρήνης.

Πηγή: skai.gr

