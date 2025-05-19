Κρεμλίνο: Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν τις «εντυπωσιακές» προοπτικές των σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησαν τη Δευτέρα -σύμφωνα με το Κρεμλίνο- τις «εντυπωσιακές προοπτικές» των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όπως τις χαρακτήρισε ο Αμερικανός ηγέτης. Ταυτόχρονα, οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για νέα ανταλλαγή κρατουμένων, με εννέα άτομα από κάθε πλευρά να περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση πλαίσιο.

Ο Πούτιν, μετά τη συνομιλία, δήλωσε πως η Ρωσία θα συνεργαστεί με την Ουκρανία για την κατάρτιση μνημονίου στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, ανέφερε ότι Ρωσία και Ουκρανία θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι δύο ηγέτες δεν συζήτησαν χρονοδιάγραμμα για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά ότι ο Τραμπ τόνισε το ενδιαφέρον του για ταχεία επίτευξη συμφωνιών.

«Οι δύο ηγέτες μίλησαν λεπτομερώς για το μέλλον των σχέσεών μας και ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τις προοπτικές αυτών των σχέσεων», ανέφερε ο Ουσακόφ.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο Τραμπ βλέπει τη Ρωσία ως έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, μετά τη λήξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Όσον αφορά την προβλεπόμενη ανταλλαγή κρατουμένων, ο Ουσάκοφ σημείωσε ότι εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες, χωρίς όμως να προσδιορίσει το πότε θα πραγματοποιηθεί.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν τάσσονται και οι δύο υπέρ της αυτοπρόσωπης συνάντησης μεταξύ των δύο πλευρών και θα αναθέσουν στις ομάδες τους να εργαστούν για την υλοποίησή της, δήλωσε ο Ουσάκοφ, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη ο τόπος.

Σε ερώτηση για το αν τέθηκε το θέμα της άρσης των αμερικανικών κυρώσεων, ο Ουσάκοφ απάντησε ότι «ο Τραμπ ανέφερε ότι υπάρχει ήδη έτοιμο σχέδιο νόμου στη Γερουσία για νέες κυρώσεις. Ωστόσο, ο ίδιος δεν είναι υπέρ των κυρώσεων, αλλά υπέρ της επίτευξης συμφωνιών.»

Ο Ουσάκοφ τόνισε τον θερμό χαρακτήρα της συζήτησης, λέγοντας ότι οι δύο ηγέτες αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον με το μικρό τους όνομα, ενώ ο Πούτιν συνεχάρη τον Τραμπ για τη γέννηση του νέου του εγγονού.

«Ο Τραμπ είπε: Βλαντίμιρ, μπορείς να μου τηλεφωνήσεις όποτε θέλεις. Θα χαρώ να απαντήσω, θα χαρώ να σου μιλήσω», κατέληξε ο Ουσάκοφ.



