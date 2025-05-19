Κρεμλίνο: Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν τις «εντυπωσιακές» προοπτικές των σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησαν τη Δευτέρα -σύμφωνα με το Κρεμλίνο- τις «εντυπωσιακές προοπτικές» των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όπως τις χαρακτήρισε ο Αμερικανός ηγέτης. Ταυτόχρονα, οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για νέα ανταλλαγή κρατουμένων, με εννέα άτομα από κάθε πλευρά να περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση πλαίσιο.
Ο Πούτιν, μετά τη συνομιλία, δήλωσε πως η Ρωσία θα συνεργαστεί με την Ουκρανία για την κατάρτιση μνημονίου στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, ανέφερε ότι Ρωσία και Ουκρανία θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.
Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι δύο ηγέτες δεν συζήτησαν χρονοδιάγραμμα για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά ότι ο Τραμπ τόνισε το ενδιαφέρον του για ταχεία επίτευξη συμφωνιών.
«Οι δύο ηγέτες μίλησαν λεπτομερώς για το μέλλον των σχέσεών μας και ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τις προοπτικές αυτών των σχέσεων», ανέφερε ο Ουσακόφ.
Ο ίδιος τόνισε ότι ο Τραμπ βλέπει τη Ρωσία ως έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, μετά τη λήξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
Όσον αφορά την προβλεπόμενη ανταλλαγή κρατουμένων, ο Ουσάκοφ σημείωσε ότι εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες, χωρίς όμως να προσδιορίσει το πότε θα πραγματοποιηθεί.
Ο Τραμπ και ο Πούτιν τάσσονται και οι δύο υπέρ της αυτοπρόσωπης συνάντησης μεταξύ των δύο πλευρών και θα αναθέσουν στις ομάδες τους να εργαστούν για την υλοποίησή της, δήλωσε ο Ουσάκοφ, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη ο τόπος.
Σε ερώτηση για το αν τέθηκε το θέμα της άρσης των αμερικανικών κυρώσεων, ο Ουσάκοφ απάντησε ότι «ο Τραμπ ανέφερε ότι υπάρχει ήδη έτοιμο σχέδιο νόμου στη Γερουσία για νέες κυρώσεις. Ωστόσο, ο ίδιος δεν είναι υπέρ των κυρώσεων, αλλά υπέρ της επίτευξης συμφωνιών.»
Ο Ουσάκοφ τόνισε τον θερμό χαρακτήρα της συζήτησης, λέγοντας ότι οι δύο ηγέτες αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον με το μικρό τους όνομα, ενώ ο Πούτιν συνεχάρη τον Τραμπ για τη γέννηση του νέου του εγγονού.
«Ο Τραμπ είπε: Βλαντίμιρ, μπορείς να μου τηλεφωνήσεις όποτε θέλεις. Θα χαρώ να απαντήσω, θα χαρώ να σου μιλήσω», κατέληξε ο Ουσάκοφ.
- Ζελένσκι προς Τραμπ: «Μην λάβεις αποφάσεις χωρίς εμάς - Δεν θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από τη γη μας»
- Χαλασμένο τηλέφωνο: Τι συζήτησαν Τραμπ και Πούτιν – Ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στις θέσεις του, ο Αμερικανός θριαμβολογεί
- ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ για το «λουκέτο» στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.