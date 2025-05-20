Το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε χθες Δευτέρα με απόφασή του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει το καθεστώς προσωρινής προστασίας (TPS) που της απαγόρευε να προχωρήσει στην απέλαση περίπου 350.000 υπηκόων της Βενεζουέλας.

Ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής δικαιοσύνης, στον οποίο έχουν καθαρή πλειοψηφία οι συντηρητικοί, ενέκρινε αίτημα της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ, η οποία θέλει να έχει την εξουσία να αίρει το καθεστώς αυτό, εν μέσω δικαστικής διένεξης σε εξέλιξη.

Η κυρία Νόεμ ακύρωσε κατ’ ουσία την παράταση του TPS για 18 μήνες για τους υπηκόους της Βενεζουέλας, που είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν κι επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις αρχές Απριλίου.

Όμως ομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια (δυτικά) ανέστειλε την απόφαση αυτή στα τέλη Μαρτίου, τονίζοντας πως εγείρει κίνδυνο να προκαλέσει «ανεπανόρθωτη ζημιά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους» και καταγγέλλοντας τον «ρατσισμό» που εκφράστηκε κατ’ αυτόν διά της εξίσωσης του συνόλου των δικαιούχων από τη Βενεζουέλα με εγκληματίες.

Το καθεστώς προσωρινής προστασίας προστατεύει από την απέλαση και ισοδυναμεί με άδεια εργασίας.

Προσφέρεται σε μετανάστες η ασφάλεια των οποίων δεν είναι εγγυημένη αν επιστρέψουν στις πατρίδες τους εξαιτίας ένοπλων συρράξεων, φυσικών καταστροφών ή άλλων «εξαιρετικών» περιστάσεων.

Είχε αποφασιστεί να προσφερθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της Βενεζουέλας από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, καθώς η Ουάσιγκτον χαρακτήριζε –και συνεχίζει να χαρακτηρίζει– την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο «αυταρχικό καθεστώς».

Η προσπάθεια να αρθεί το TPS είναι «ξενοφοβική, μεροληπτική, ρατσιστική και συντονισμένη επίθεση εδώ και πάνω από έναν χρόνο εναντίον ενός πληθυσμού το μόνο κρίμα του οποίου είναι πως έφυγε για να σωθεί από μια εγκληματική δικτατορία και προσπάθησε να βρει καταφύγιο εκεί όπου μας είχαν πει πως υπήρχε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αδελίς Φέρο, συντονίστρια του Venezuelan American Caucus, συλλογικότητας που υποστηρίζει την κοινότητα των μεταναστών από τη χώρα αυτή.

Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να απελάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε χώρα την οποία θεωρεί «τόσο επικίνδυνη» που το ίδιο το υπουργείο Εξωτερικών της συμβουλεύει τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν σ’ αυτή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του υποσχόταν ασταμάτητα να προχωρήσει στην απέλαση «εκατομμυρίων» μεταναστών χωρίς χαρτιά, στους οποίους επιρρίπτει την ευθύνη για κύμα εγκληματικότητας στη χώρα, κάτι πάντως που δεν τεκμηριώνεται από καμιά επίσημη στατιστική.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, πολλές αποφάσεις του για τα ζητήματα που άπτονται της μετανάστευσης προσέκρουσαν στην αντίθεση δικαστών στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Ανώτατο Δικαστήριο — τρεις από τους οποίους διορίστηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του (2017-2021).

Η κυβέρνησή του κατηγορεί συστηματικά τους δικαστές ότι «καταπατούν» προνόμια της εκτελεστικής εξουσίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανός πρόεδρος επέκρινε με σφοδρότητα το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, που του κατάφερε ήττα παρατείνοντας την απαγόρευση της απέλασης μεταναστών από τη Βενεζουέλα με την επίκληση νόμου περί «αλλοδαπών εχθρών», που δεν είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν παρά μόνο σε περιόδους πολέμων.

«Δεν με αφήνει να κάνω αυτό για το οποίο εκλέχτηκα», εξεμάνη ο Ρεπουμπλικάνος.

