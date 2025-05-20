Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε χθες Δευτέρα το βράδυ τον διορισμό του Τσαρλς Κούσνερ –του πατέρα του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο είχε απονείμει χάρη ο πρόεδρος έπειτα από καταδίκη του για ποινική υπόθεση– στο αξίωμα του πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γαλλία.

Ο διορισμός εγκρίθηκε με 51 ψήφους. Τον καταψήφισαν 45 μέλη της άνω Βουλής.

Ο Τσαρλς Κούσνερ είναι μεγιστάνας των ακινήτων. Παρέμεινε έναν χρόνο σε ομοσπονδιακή φυλακή, μετά την καταδίκη του το 2004 να εκτίσει δυο χρόνια φυλάκισης για φορολογική απάτη. Του απονεμήθηκε χάρη από τον κ. Τραμπ λίγο πριν από το τέλος της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο (2017-2021).

Θα αναλάβει καθήκοντα στο Παρίσι καθώς η σχέση των ΗΠΑ και της Γαλλίας, ιστορικών συμμάχων, κι ευρύτερα η σχέση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Ευρώπη, χαρακτηρίζεται από εντάσεις, ιδίως εξαιτίας της απειλής του αμερικανού προέδρου πως θα εξαπολύσει εμπορικό πόλεμο.

Είναι πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ. Ο τελευταίος, παντρεμένος με την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του αμερικανού προέδρου, διετέλεσε σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως για τη Μέση Ανατολή, κατά την πρώτη του θητεία.

Ο κ. Κούσνερ ο πρεσβύτερος ονομάστηκε επίσης πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μονακό.

Ο Τσαρλς Κούσνερ, 71 ετών, που ο κ. Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «μεγαλοφυή» επιχειρηματία, για κάποιο διάστημα είχε δώσει τη σκυτάλη στον γιο του, του είχε αναθέσει τη διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης ακινήτων Kushner Companies. Καθώς χρειάστηκε να περάσει κάποιο διάστημα στη φυλακή, μετά την καταδίκη του για φορολογική απάτη, δωροδοκία μαρτύρων και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών.

Ο επιχειρηματίας είχε ομολογήσει πως στο πλαίσιο της υπόθεσης, προσέλαβε ιερόδουλη για να σαγηνεύσει τον γαμπρό του, που συνεργαζόταν με έρευνα των αρχών για την παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών, και κατόπιν έστειλε στην αδελφή του, τη σύζυγο του άνδρα, βίντεο που είχε φροντίσει να μαγνητοσκοπηθεί κατά τη συνεύρεση αυτή, ώστε να την αναγκάσει να μην καταθέσει εναντίον του.

