Τέρενς Σταμπ: Πέθανε ο αξέχαστος «κακός» Zod στις πρώτες ταινίες Superman

Ο Βρετανός ηθοποιός και συγγραφέας Τέρενς Σταμπ, ο οποίος αρχικά έγινε γνωστός ως μοντέλο στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1960 και στη συνέχεια υποδύθηκε το «αντίπαλον δέος» του Σούπερμαν, Στρατηγό Ζοντ, στις χολιγουντιανές επιτυχίες «Σούπερμαν» και «Σούπερμαν II» με τον αξέχαστο Κρίστοφερ Ριβ, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε την Κυριακή η οικογένειά του.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε ταινίες που ξεκινούν από το «Θεώρημα» του Πιερ Πάολο Παζολίνι το 1968 και το «Μια εποχή στην κόλαση» το 1971 έως τις «Περιπέτειες της Πρισίλα, Βασίλισσας της Ερήμου» το 1994, όπου υποδύθηκε μια τρανς γυναίκα.

Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στο γούεστερν του 1968 «Blue», τη μουσική του οποίου έγραψε ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Μάνος Χατζιδάκις.

Η οικογένεια ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Reuters ότι ο Σταμπ πέθανε το πρωί της Κυριακής.



«Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, που θα συνεχίσει να αγγίζει και να εμπνέει τους ανθρώπους για τα επόμενα χρόνια», ανέφερε η οικογένειά του. «Ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη θλιβερή στιγμή». Η αιτία θανάτου δεν έγινε γνωστή.

Ο Τέρενς Σταμπ θυμόταν πώς βρισκόταν στα πρόθυρα να γίνει «δάσκαλος ταντρικού σεξ» σε ένα άσραμ (σ.σ ερημητήριο) στην Ινδία, όταν, το 1977, έλαβε ένα τηλεγράφημα από τον ατζέντη του στο Λονδίνο με την είδηση ότι τον εξέταζαν για την ταινία «Σούπερμαν» του σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Ντόνερ.

Μετά από οκτώ χρόνια, σε μεγάλο βαθμό άνεργος, η ανάληψη του ρόλου του Στρατηγού Ζοντ στις ταινίες «Σούπερμαν» και «Σούπερμαν II» έστρεψε όλους τους προβολείς της δημοσιότητας του Χόλιγουντ στον Λονδρέζο.



Ενθουσιασμένος από τον νέο του ρόλο, ο Σταμπ είπε ότι απαντούσε στα περίεργα βλέμματα των περαστικών με τη διαταγή του «κακού» εξωγήινου στρατηγού: «Γονατίστε μπροστά στον Ζοντ, αποβράσματα».

Τι δήλωνε ο Μάνος Χατζιδάκις για τον Σταμπ

«Το 1968 το Χόλιγουντ ζούσε την επανάσταση των λουλουδιών, με πολλά παραισθησιογόνα, με αρκετή διστακτική ερωτική ελευθερία και με μια εφημερίδα εβδομαδιαία, τη “Free Press”, που την πουλούσαν με φανατισμό εθελοντικά νέοι στα πεζοδρόμια της Sunset Strip», αφηγούνταν ο Χατζιδάκις όταν είχε πλέον επιστρέψει στην Ελλάδα όπως αναφέρει η Καθημερινή. «Τον ίδιο καιρό η Paramount γύριζε ένα φιλόδοξο ποιητικό γουέστερν με σκηνοθέτη έναν Καναδό, τον Ναριζάνο, με πρωταγωνιστές έναν Αγγλο, τον Τέρενς Σταμπ, κι έναν Μεξικανό, τον Ρικάρντο Μονταλμπάν, και συνθέτη έναν Ελληνα, εμένα. Τότε ήταν που ξενάγησα και φιλοξένησα στην Paramount τους Bee Gees, ενώ κάτω στην εβραϊκή συνοικία οι H.P. Lovecraft τραγουδούσαν το “Μεθυσμένο καράβι” του Ρεμπό. Μέσα σ’ αυτό το μεθυστικό πανηγύρι προσπάθησα να ξεπεράσω σε ομορφιά τον Τέρενς Σταμπ κι έγραψα αυτή τη μουσική του “Blue”».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.