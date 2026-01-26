Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Mαρκ Κάρνεϊ , θα επισκεφθεί την Ινδία πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου και θα υπογράψει συμφωνίες για το ουράνιο, την ενέργεια, τα ορυκτά και την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Dinesh Patnaik, Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στον Καναδά.

Ο Κάρνεϊ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαφοροποιήσει τις συμμαχίες του Καναδά πέρα από τις ΗΠΑ, τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο του. Την περασμένη εβδομάδα στο Νταβός, κέρδισε το ζεστό χειροκρότημα για τη δήλωσή του ότι η παλιά τάξη πραγμάτων που βασιζόταν σε κανόνες έχει τελειώσει και κάλεσε τις μεσαίες δυνάμεις όπως ο Καναδάς να δημιουργήσουν συμμαχίες για να διαμορφώσουν έναν πιο δίκαιο κόσμο.

Η ομιλία του, που έγινε viral, ακολούθησε μια συμφωνία με την Κίνα για τη μείωση των δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα και τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών αξίας έως 7 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (5,11 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), καθώς προσπαθεί να διπλασιάσει τις εξαγωγές εκτός ΗΠΑ κατά την επόμενη δεκαετία, σημειώνει το Reuters.

Ο υπουργός Ενέργειας του Καναδά, Tιμ Χόντγκσον, επισκέπτεται την Ινδία αυτή την εβδομάδα.

Ο Κάρνεϊ θα υπογράψει συμφωνίες με την ινδική κυβέρνηση για την πυρηνική ενέργεια, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το περιβάλλον, την τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική πληροφορική, καθώς και συμφωνίες για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, δήλωσε ο Patnaik.

Πρόσθεσε ότι πιθανότατα θα συμπεριληφθεί μια δεκαετής συμφωνία προμήθειας ουρανίου αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων.

Ο Χόντγκσον δεν επιβεβαίωσε τη συμφωνία, αλλά δήλωσε ότι ο Καναδάς είναι πρόθυμος να πουλήσει ουράνιο στο πλαίσιο της πυρηνικής συνεργασίας με την Ινδία, υπό την προϋπόθεση η δεύτερη να συμμορφωθεί με τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.