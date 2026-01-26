Με το δεξί και στέλνοντας… μήνυμα στον ανταγωνισμό πως ήρθε για μετάλλιο μπήκε η Εθνική πόλο Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης της Μαδέιρα. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη συνέτριψε με 24-7 τη Σλοβακία για τον πρώτο όμιλο χωρίς να αντιμετωπίσει καμία απολύτως δυσκολία.

Η ελληνική ομάδα πέτυχε τα πρώτα οκτώ γκολ της αναμέτρησης (8-0) και στη συνέχεια δεν απειλήθηκε ούτε κατά διάνοια από την εμφανώς ασθενέστερη αντίπαλό της.

Πέντε γκολ πέτυχε η Καραγιάννη, τέσσερα η Μυριοκεφαλιτάκη, τρία η Β. Πλευρίτου και η Τριχά, ενώ από δύο είχαν οι Ε. Πλευρίτου, Ξενάκη και Σιούτη.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 5-3, 7-1, 4-2

Η ελληνική ομάδα θα παίξει αύριο με την Γαλλία (27/1, 19.00) και την Πέμπτη με τη Γερμανία (29/1, 15.45). Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση.

Οι όμιλοι Α και Γ θα ενωθούν για να σχηματίσουν τον Όμιλο Ε, ενώ οι όμιλοι Β και Δ θα σχηματίσουν τον Όμιλο ΣΤ, και όλα τα αποτελέσματα από τη πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.Οι νικητές και οι δεύτερες ομάδες της δεύτερης φάσης των ομίλων θα προκριθούν στους ημιτελικούς 1-4, ενώ οι ομάδες που θα πάρουν την 3η και 4η θέση θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.