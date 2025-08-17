Φιλιππίνες: Ένα τεράστιο καλαμάρι εκδικήθηκε τον ψαρά που το έπιασε - Δείτε βίντεο

Squid games; Αυτό το καλαμάρι δεν παίζει... Ένας ψαράς στις Φιλιππίνες ήταν τόσο περήφανος για το μεγάλο καλαμάρι που έπιασε που ο φίλος του βιντεοσκόπησε το θαλάσσιο πλάσμα.

Προς έκπληξη τόσο του ψαρά όσο και του φίλου του, το τεράστιο καλαμάρι «δεν έπεσε χωρίς μάχη», καθώς αιφνιδιαστικά εκτόξευσε έναν... «ποταμό» από το μελάνι του στον σοκαρισμένο άντρα.

Την ώρα που ο ψαράς προσπαθούσε να ρίξει λίγο θαλασσινό νερό πάνω του, ο φίλος του δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει, καθώς το κατόρθωμα, μεταβλήθηκε σε... κωμικό σκετς.

Πηγή: skai.gr

